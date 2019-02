Le Wild a-t-il perdu son âme?

La perte du capitaine Mikko Koivu semble avoir porté un dur coup aux chances du Wild du Minnesota d’accéder à la phase éliminatoire, car même si l’équipe de l’entraîneur-chef Bruce Boudreau se trouve dans le portrait des séries, elle joue comme un club déjà en vacances.

La formation de St. Paul détient le deuxième laissez-passer donnant accès aux éliminatoires dans l’Association de l’Ouest, mais ce n’est pas en raison de ses récentes performances. Le Wild a échappé ses cinq dernières parties, incluant quatre à domicile. Mardi, il a été blanchi dans un deuxième match consécutif, s’inclinant 4 à 0 devant les pauvres Ducks d’Anaheim.

Le Minnesota n’a pas marqué durant ses 156 dernières minutes de jeu et le début de ses ennuis coïncide avec le retrait de Koivu, qui ratera le reste de la saison à cause d’une déchirure du ligament croisé antérieur du genou droit. Depuis la dernière rencontre de l’attaquant, le 5 février, son équipe a gagné une seule fois.

Quel est le problème, au juste?

«Je ne pense pas qu’on paie le prix pour gagner, c’est aussi simple que cela. Vous devez aller devant le filet, vous devez inscrire des buts pas trop jolis», a résumé, par le biais de propos diffusés par le quotidien "StarTribune", Boudreau, qui a mis fin abruptement à sa conférence d’après-match.

«J’imagine que ça ne peut pas être pire. C’est ce qui se passe cette année», a ajouté l’attaquant Jason Zucker, dépité.

Regarder vers l’avant

Pour le défenseur Ryan Suter, il ne sert à rien de se lamenter et de vivre dans les regrets. Le Wild doit trouver des solutions rapidement, même si Koivu manque à l’appel.

«C’est frustrant, mais il ne faut pas rester déçu de nous-mêmes. Personne ne nous fera de cadeau. On doit être capable de marquer des buts et là, l’attention est portée sur le prochain match. Chacun ici a une tâche à accomplir pour nous aider à inscrire plus de buts.»

Quant à l’ailier Charlie Coyle, il importe de garder une attitude exemplaire.

«Les choses ne vont pas dans le bon sens [...] et il faut rester positif malgré tout, a-t-il dit, tout en étant conscient que certains changements pourraient être effectués par le directeur général Paul Fenton d’ici la date limite des échanges, lundi. Pour le reste, ce n’est pas ma responsabilité. On peut contrôler seulement ce qui se déroule sur la glace et dernièrement, on n’a pas maîtrisé la situation de la meilleure façon.»