« Leaving Neverland », le documentaire choc sur Michael Jackson

Dix ans après la mort du roi de la pop, les fantômes de son passé se font plus présents que jamais. Dans « Leaving Neverland » , le réalisateur Dan Reed donne la parole à deux hommes qui accusent le chanteur de pédophilie. Ce documentaire mélange images des images d’archives et des témoignages poignants de James Safechuck et de Wade Robson, qui ont visité à de nombreuses reprises la célèbre maison du chanteur, Neverland. Michael Jackson aurait abusé d’eux alors qu’ils n’avaient respectivement que dix et sept ans.

Voici la bande-annonce (en anglais) de ce film qui sera diffusé en deux parties sur la chaîne américaine HBO les 3 et 4 mars prochains :

