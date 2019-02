Cela va faire bientôt 3 ans que, chaque semaine, j’écris une chronique dans ce journal. En 3 ans, j’ai vécu plusieurs évènements avec mes lecteurs. Des petits mots de remerciement et des encouragements qui font du bien, mais aussi des critiques et des attaques un peu plus difficiles à avaler. Ça fait partie de la «game», comme on dit.

Il y a quelques semaines, j’ai vécu quelque chose que je n’avais pas encore expérimenté en tant qu’auteur de chronique. Un peu avant les fêtes, je reçois un courriel d’une dame qui est professeur de théâtre auprès d’élèves de 6e année à Montréal. Elle et son groupe d’élèves ont monté 8 sketchs. 8 petites pièces de théâtre inspirées d’une de mes chroniques qui s’intitulait « Cher Voleur » où je racontais le vol d’un cellulaire dont j’ai été la victime l’automne dernier.

Dans son courriel, la dame m’invite à assister à une présentation de ces sketchs pour avoir mon impression et par la suite répondre aux différentes questions des élèves. Invitation que j’accepte avec joie.

Le tout s’est fait la semaine dernière, le 14 février, la veille de mon 34e anniversaire. Malgré le peu de temps que les élèves ont eu pour monter leur sketch (en tout, 2 sessions de 50 minutes et quelques moments ici et là) j’ai été renversé par la qualité et l’originalité de leur travail.

J’ai surtout été chamboulé de voir que mes mots avaient eu autant d’échos différents. Quelques élèves l’ont pris sur le ton de l’humour, d’autres avec une touche plus dramatique. Certains ont exploré le récit du point de vue du voleur, de ma famille, de mes enfants. Me faisant voir à moi-même d’autres facettes de mes propres mots.

J’ai été fasciné et ô combien touché de voir tout le travail que ces jeunes avaient accompli pour arriver à me présenter le tout. Plusieurs récréations ont été sacrifiées, et malgré le stress palpable de plusieurs d’entre eux, aucun n’a plié l’échine devant le défi. C’est sans faire d’erreur et sans oublier leur texte que ces jeunes sont montés sur scène pour me présenter leur création.

Ils ont tous pris le temps de me remercier d’être venu assister à leur présentation, et je ne savais pas trop comment leur dire que c’était à moi de les remercier. Que tout leur travail, leur création et leur détermination ont créé en moi un mélange de fierté et de motivation. Jamais je ne pourrai les remercier comme il se doit.

Comme jamais je ne pourrai exprimer avec assez de force et de justesse l’incroyable admiration que j’ai pour ces professeurs qui avec seulement quelques minutes par semaine et des moyens presque inexistants, ont réussi à motiver de jeunes adolescents à se dépasser et à passer par-dessus leur trac et leurs peurs.

Je n’ai que 500 mots pour exprimer ma gratitude, mais il m’en faudrait 1000 de plus pour décrire tous les échos que ces jeunes ont créé en moi. Merci Zoulikha, merci aux élèves de Notre Dame du Perpétuel Secours.