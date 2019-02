L'école Marguerite-De Lajemmeraie devient mixte

La dernière école de la Commission scolaire de Montréal à accueillir uniquement des filles deviendra mixte à compter de la prochaine rentrée afin d’y accueillir davantage d’élèves au moment où il manque de place dans le réseau montréalais.

C’est ce qui a été décidé lors du Conseil des commissaires de la CSDM mercredi soir. Il sera demandé au ministère de l’Éducation de lever le statut particulier de l’école secondaire Marguerite-De Lajemmeraie pour qu’elle devienne une école régulière.

Cet établissement était le dernier de la plus grande commission scolaire au Québec à accueillir des élèves d’un seul sexe.

Mais cette situation devenait intenable à maintenir puisque l’établissement accueillait de moins en moins d’élèves. Cette année, par exemple, moins de 50 % des places disponibles étaient occupé pour un total de 667 élèves inscrites.

De nombreux programmes d’études, dont l’option «dance» (enseignée depuis 25 ans à cette école), ont d’ailleurs été fermés ces dernières années par manque d’effectifs.

De moins en moins populaire

Les causes de cette baisse de popularité restent floues, selon ce qu’a mentionné une représentante des parents, Nathalie Dubois, devant les commissaires.

«[...] les écoles réservées uniquement aux filles deviennent moins intéressantes pour les élèves du secondaire», estime-t-elle en ajoutant, entre autres, que «plusieurs croient que c’est un établissement privé et donc ne le considèrent pas».

Pendant ce temps, deux autres établissements d’enseignement secondaire situés non loin, les écoles Édouard-Montpetit et Louis-Riel, sont presque à pleine capacité avec des taux d’occupation de 87 et 92 % respectivement.

Des classes d’accueil en francisation mixtes ont d’ailleurs été mises en place à l’école Marguerite-De Lajemmeraie cette année par manque d’espace ailleurs. L’établissement inclut donc 3 % de clientèle masculine. Une décision qui n’a pas changé grand-chose pour les filles de l’école selon une autre parente d’élève, Mélanie Milette.

«Pour [ma fille] ça ne change rien. C’est une école de qualité. Il faut s’assurer de la remplir», a-t-elle ajouté.

Les parents d’accord

Un sondage effectué le même mois auprès des parents d’élèves de 6e année inscrits à l’école Marguerite-De-Lajemmeraie et des parents d’élèves de l’école de la 1ere à la 4e secondaire révèle 55 % d’entre eux sont en faveur de l’arrivée des garçons.

Dans une lettre écrite par des élèves de l’école, elles avouent être une majorité à penser «qu’il est temps d’insérer des garçons» dans l’école.

La fin des écoles non mixtes est une tendance lourde au Québec. Du côté des établissements privés, il existe encore quelques établissements pour filles seulement dans les régions de l’Estrie et de Montréal, indique la Fédération des établissements d’enseignement privés.