Les visiteurs du Grand Canyon exposés à des radiations?

Des milliers de visiteurs et d’employés du Grand Canyon pourraient avoir été exposés à des radiations.

Des barils d’uranium ont été découverts à l’intérieur du Grand Ganyon Museum, en Arizona, et s’y trouvaient potentiellement depuis près de 20 ans.

Le lanceur d’alerte Elston Stephenson, qui est d’ailleurs le directeur du service de santé et sécurité du parc, a soulevé ces inquiétudes à l’endroit de tous ceux qui ont fréquenté cet établissement entre 2000 et le 18 juin 2018, et indique qu’ils pourraient avoir été exposés à des niveaux présentant un risque pour la santé.

«Ça ne signifie pas que vous avez été contaminé, ou que vous allez avoir des problèmes de santé. Ça veut dire essentiellement qu’il y avait de l’uranium sur le site et que vous vous êtes trouvé en sa présence... Et conformément à la loi, nous sommes tenus de vous le dire», pouvait-on lire dans un courriel envoyé par le directeur Stephenson, dont CNN a obtenu copie.

L’uranium en question a été retrouvé dans trois barils de 5 gallons entreposés dans l’entrée d’une exposition de taxidermie, au musée.

Le parc national a retiré ces barils en juin dernier, et s’est débarrassé de son contenu de façon sécuritaire dans une mine d’uranium située à proximité.

La direction du parc affirme que les travailleurs qui se sont occupés de cette opération délicate étaient bien protégés pour le faire et estime que ni les visiteurs ni les employés de l’endroit ne courent un risque. Le Département de l’Intérieur se range de cet avis.

Une enquête a néanmoins été ouverte pour faire la lumière sur les événements.

En attendant les résultats des investigations, plusieurs experts qui se sont exprimés dans les médias américains se sont vouluD rassurants sur les dangers que représente cette exposition.