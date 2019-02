LNH: Devante Smith-Pelly placé au ballotage, Micheal Haley réclamé

L’attaquant Devante Smith-Pelly, des Capitals de Washington, ainsi que le gardien des Flyers de Philadelphie Mike McKenna ont été placés au ballotage, mercredi midi, tandis que le centre Micheal Haley a été réclamé par les Sharks de San Jose.

Smith-Pelly, ancien porte-couleurs du Canadien de Montréal qui avait joué les héros durant les séries éliminatoires pour Washington l’an dernier, n’a inscrit que huit points en 53 parties cette saison. Il regrette sans doute d’avoir signé un contrat d’un an valant 1 million $ avec les Capitals l’été dernier alors qu’il avait reçu des offres plus lucratives et de plus longue durée.

De leur côté, les Flyers n’ont plus besoin du gardien Mike McKenna avec le retour de Brian Elliott, qui était blessé, et de l’arrivée de Cam Talbot, obtenu dans un échange avec les Oilers d’Edmonton contre le portier Anthony Stolarz. McKenna a commencé la saison avec les Sénateurs d’Ottawa puis a été échangé au Canucks de Vancouver, avant d’être réclamé au ballotage par les Flyers. Il a amorcé sept matchs cette saison, n’en remportant qu’un. Sa moyenne de buts alloués s’élève à 3,99 et son taux d’efficacité est de ,892.

Par ailleurs, c’est un retour aux sources pour Micheal Haley qui n’était plus désiré par les Panthers de la Floride. Il avait porté l’uniforme des Sharks durant trois saisons avant de se joindre aux Panthers l’an dernier. Il a inscrit trois points en 24 rencontres cette saison en Floride.

Les trois autres joueurs placés au ballotage mardi n’ont pas été réclamés. Patrick Eaves, des Ducks d’Anaheim, Tom McCollum, des Predators de Nashville, et le gardien Michael Leighton, des Canucks de Vancouver, se rapporteront donc à leur club respectif dans les mineures.

