Mois de l’histoire des noirs : 5 adresses mode et beauté à découvrir

Durant le mois de février, l’héritage historique est célébré dans le cadre du Mois de l’histoire des Noirs.

À Montréal, la culture noire est imprégnée dans la musique, la danse, la gastronomie, mais aussi dans l’univers de la mode et de la beauté. Tout comme le salon de coiffure Achaïa Select et les produits de beauté V Kosmetik, voici donc 5 adresses tendances à découvrir, qui font rayonner la richesse de l’Afrique et des Antilles.

Boutique Espace Urbain Montréal

Photo courtoisie

Dans le quartier Rosemont, la femme d’affaires Keithy Antoine a ouvert, depuis 2015, la Boutique Espace Urbain Montréal. L’endroit est à la fois un espace de co-working et une boutique où l’on peut mettre la main sur divers produits exclusifs de confections ou d’importations, d’Afrique, des Antilles, d’Amérique Latine et du Canada. Ce magasin coloré met aussi en vedette différents articles de mode afro-montréalaise. * 5926 St-Hubert, Montréal

La mode africaine chez Zympala

Photo courtoisie

Depuis quelques années, la mode africaine a gagné de l’ampleur sur les podiums, dans les magazines, et même sur Instagram! Au Québec, la designer Mireille Mpere et son mari Jean-Claude Tshipama ont créé la ligne Zympa, qui propose des vêtements prêt-à-porter et des accessoires haut de gamme, tout en s’inspirant de l’héritage culturel, historique, social et géographique de l’Afrique. En outre, des vêtements confectionnés sur mesure, sont disponibles selon les demandes du client. * 65, rue Arboit, local F & G, L’Assomption

Le soin des cheveux frisés et crépus chez Kika Curls

Photo courtoisie

Si vous avez les cheveux frisés ou crépus, on sait à quel point une crinière de lion peut être capricieuse. Les boucles ont donc besoin de soins particuliers et la boutique canadienne en ligne Kika Curls vous propose une panoplie de produits : huiles, crèmes hydratantes, démêlants, revitalisants, masques et plus encore. On peut aussi y acheter les fameux attachés de foulards (headwrap) qui donne du piquant à toutes les tenues. Coup de cœur pour l’huile original de castor haïtien biologique de Kreyol Essence. * En ligne : https://www.kikacurls.com/

Le bonnet de satin de Kréations Karaba

Photo courtoisie

Garder votre mise jusqu’à trois jours, possible? Absolument! Avant de vous mettre au lit, il ne suffit qu’à enfiler un bonnet de satin. C’est loin d’être sexy, mais c’est efficace! L’entreprise montréalaise Kréation Karaba en fabrique à la main. Ils sont d’ailleurs hyper confortables, en coton et doublés de satin, ce qui garde la chevelure hydratée toute la nuit. *En ligne au https://kreations-karaba4.mybigcommerce.com/bonnets-de-satin/

Des rallonges brésiliennes à moitié prix livrées chez vous par Kalisha

Photo courtoisie

Les extensions de cheveux comme Kim Kardashian et les perruques comme Beyoncé, sont les secrets capillaires les mieux gardés du show-business. Toutefois, ces rallonges peuvent coûter une vraie fortune...Voilà pourquoi l’entrepôt de rallonges brésiliennes Kalisha vous offrent des extensions de type vierges de 50% à 70 % moins chers. Les prix varient selon la longueur soit de 45 dollars pour une longueur de 10 pouces et 120 dollars pour un paquet de 30 pouces! On vous fait même la livraison à domicile. *Pour la livraison, composez le 514-659-0023 et rendez-vous au https://www.kalisha.ca/