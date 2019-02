Nouvelle bordée de neige en vue

MONTRÉAL – Un nouveau système va toucher le sud du Québec, dans la nuit de mercredi à jeudi, laissant jusqu’à 20 cm de neige sur certains secteurs.

L’essentiel des précipitations tombera sous forme de neige. Les accumulations attendues varieront entre 10 et 15 cm, et pourraient atteindre 20 cm dans les régions montagneuses. De la pluie verglaçante pourrait tomber sur les régions situées plus au sud, près de la frontière américaine.

Environnement Canada a émis un bulletin météorologique spécial pour de nombreux secteurs du sud du Québec qui connaîtront une heure de pointe difficile, jeudi matin.

La journée de mercredi sera d’abord ensoleillée, puis les nuages s’amèneront graduellement au cours de la journée, notamment pour l’Abitibi-Témiscamingue, Gatineau, Trois-Rivières, Montréal ou encore Sherbrooke. Le ciel sera dégagé pour les autres secteurs.

Le système dépressionnaire fera son arrivée au cours de la nuit, laissant de 5 à 10 cm avant la matinée.

Au cours de la journée de jeudi, quelques flocons pourraient encore tomber, avant de cesser complètement.

Les températures seront à la hausse, on prévoit un maximum de 5 ° C jeudi à Montréal, et 1° C à Québec.

Les journées de vendredi et de samedi promettent d’être ensoleillées et agréables, le mercure se situera près du point de congélation.

Le prochain système devrait faire son apparition dans la nuit de samedi à dimanche, amenant une nouvelle bordée de neige.