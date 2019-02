Patrick Kane sauve les Blackhawks

En marquant son deuxième but de la rencontre en prolongation, Patrick Kane a permis aux Blackhawks de Chicago de l’emporter 5 à 4 devant les Red Wings, mercredi soir, à Detroit.

Kane a ainsi prolongé à 19 sa séquence de matchs avec au moins un point. Il compte maintenant 38 buts depuis le début de la saison.

L’attaquant des Blackhawks a également permis aux siens d’éviter le pire face aux Red Wings, qui ont comblé un écart de trois buts en troisième période pour forcer la tenue d’une prolongation.

Andreas Athanasiou a été l’un des principaux artisans de cette remontée de l’équipe locale en marquant deux buts au troisième tiers. Dylan Larkin a également inscrit deux buts pour les Wings, en plus d’obtenir une mention d’aide.

Le Québécois Anthony Mantha a également brillé dans la défaite en amassant quatre mentions d’aide.

Du côté des Hawks, Erik Gustafsson s’est aussi illustré en obtenant trois aides.

Cam Ward a repoussé 31 lancers devant la cage des visiteurs. Devant le filet adverse, Jimmy Howard a été chassé du match après avoir cédé quatre fois sur huit lancers. En relève, Jonathan Bernier a réalisé 11 arrêts.

L’Avalanche écrase les Jets

À Denver, Carl Soderberg et Tyson Jost ont chacun obtenu un but et deux mentions d’aide dans la victoire de 7 à 1 de l’Avalanche du Colorado sur les Jets de Winnipeg.

Mikko Rantanen, Nathan MacKinnon, Matt Calvert, Gabriel Landeskog et A.J. Greer ont été les autres marqueurs de l’équipe locale.

Kyle Connor a été le seul joueur des Jets à déjouer Semyon Varlamov, qui a repoussé 26 tirs dans la rencontre. Pour sa part, Connor Hellebuyck a alloué sept buts sur 46 lancers.

Ce gain permet à l’Avalanche de grimper au cinquième rang de la section Centrale et au huitième de l’Association de l’Ouest, le dernier donnant accès aux séries éliminatoires. La formation du Colorado a un match en main sur les Blackhawks, qui cumulent le même nombre de points (61).