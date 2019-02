Pouvez-vous deviner combien coûtent ces 12 biens et services ailleurs dans le monde?

Question #6

Parmi ces pays, lequel permet d’acquérir un nouvel iPhone 8 au plus bas prix?

En moyenne, les Américains et les Canadiens doivent débourser respectivement 924$ et 1000$ pour l’appareil. Dans la liste, les Brésiliens (1377$) et les Grecs (1278$) sont ceux qui paient le plus cher pour ce produit Apple.