Prostitution juvénile à Québec: un «scénario» pour piéger cinq présumés clients

La police de Québec se félicite d’un coup de filet «d’envergure» qui a permis d’arrêter cinq hommes qui auraient tenté d’acheter les services sexuels de personnes mineures.

Raphaël Beaumont, 24 ans, de Québec, Miguel Angel Cazares Palacios, 50 ans, de Québec, Stéphane Fleury, 50 ans, de Saint-Augustin-de-Desmaures, Dave Hamel, 39 ans, de Québec et Thierry Ismaël Kamgha Kenkouo, 38 ans, également de Québec, étaient attendus mercredi matin au palais de justice de Québec pour répondre aux accusations qui ont été déposées contre eux.

Les cinq hommes ont été arrêtés au début du mois sur le territoire de la Ville de Québec, a dévoilé ce matin le service de police. Ils avaient ensuite été relâchés sous promesse de comparaître à une date ultérieure.

Chacun des cinq accusés fait face à deux chefs, soit d’avoir communiqué avec une personne en vue d’obtenir moyennant rétribution, les services sexuels d’une personne âgée de moins de 18 ans ainsi que de leurre d’une personne mineure par un moyen de télécommunication ou qu’il croyait telle en vue de faciliter la perpétration d’une infraction de nature sexuelle.

Pour le premier chef, la peine minimale prévue au Code criminel est de 6 mois pour une première infraction et d’un an s’il s’agit d’une récidive. Pour le leurre, la peine minimale pour un condamné est d’un an.

Un seul des cinq accusés, Dave Hamel, était présent pour sa première comparution. Les autres ont tous été représentés par leur avocat tel que la loi leur permet.

De nouvelles conditions de remises en liberté très strictes leur sont imposées, dont ne pas être en présence de mineures, de ne pas aller sur les réseaux sociaux et ne de pas se trouver dans des lieux comme des bars, des motels et des hôtels où il peut y avoir des activités de prostitution.

Ils reviendront tous en cour le 4 avril.

Un scénario

Le corps de police explique qu’un «scénario» monté par les enquêteurs a servi à recueillir de la preuve contre les cinq individus. «Il n’y avait aucune victime présente, ni même impliquée», ajoute David Poitras, porte-parole au Service de police de la Ville de Québec (SPVQ).

«Il n’y a pas eu d’échange de services sexuels», indique-t-il.

#ENQUÊTE | Le SPVQ a arrêté 5 suspects à la suite d'une opération visant à contrer les clients voulant obtenir des services sexuels d’une personne mineure | Ils comparaîtront aujourd'hui au palais de justice de Québec https://t.co/xNvMH0CFHj pic.twitter.com/4LIxSv8xcW — Service de police de la Ville de Québec (@SPVQ_police) 20 février 2019

Il s’agit du plus important coup de filet visant les clients de la prostitution juvénile depuis la création de l’unité contre l’exploitation sexuelle des mineurs (ESM) du SPVQ en septembre 2015.

«C’est la première opération d’envergure, de cette ampleur-là que l’on fait, tant au niveau de la planification que de l’exécution», soutient David Poitras.

L’enquête s’est amorcée «il y a quelques mois» avec l’aide de l’Équipe intégrée de lutte contre le proxénétisme, qui rassemble plusieurs organisations policières de la province ainsi que la GRC.

Freiner la demande

Depuis sa fondation, l’ESM avait pour priorité de s’attaquer aux proxénètes et aux individus faisant la traite de jeunes personnes. L’expertise acquise depuis a permis aux enquêteurs d’ouvrir un nouveau front pour cibler directement ceux qui sollicitent les services sexuels de mineurs, mentionne M. Poitras.

«Ce que l’on comprend, on l’a vu, c’est qu’il y a une demande dans la région de Québec. Notre objectif est de protéger les personnes vulnérables qui se prostituent. On veut dissuader de façon franche les clients qui voudraient obtenir des services sexuels», expose le porte-parole.

Le corps de police n’a pas voulu entrer dans les détails du «scénario» mis de l’avant par ses agents pour ne pas dévoiler ses stratégies d’enquête. Il précise que ses techniques «ont passé le test de tribunaux».

«Ce n’est pas impossible, à l’avenir, qu’il y ait d’autres opérations comme celle-là», explique David Poitras.

Parallèlement, le SPVQ poursuit son travail contre les proxénètes faisant l’exploitation de mineurs. Depuis le début de l'année 2019 uniquement, cinq suspects ont été arrêtés en pareille matière.