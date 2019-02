Qui paie les réparations lors d’un dégât d’eau dans votre logement?

En fait, tout dépend des dégâts causés et de la responsabilité de chacun.

Par exemple, si par négligence vous laissez une porte ou une fenêtre ouverte en plein hiver et qu’un tuyau éclate à cause du froid, vous pourriez être tenu responsable des dommages. Vous pourriez l’être aussi si le dégât d’eau est causé par une laveuse que vous avez mal installée ou mal utilisée.

Par contre, vous n’êtes pas obligé de payer pour un dégât d’eau causé par une usure normale du logement : par exemple si un vieux tuyau fuit ou brise. Vous n’êtes pas non plus responsable d’un dégât d’eau causé par une « force majeure », comme une inondation soudaine due à la météo. Dans tous les cas, avisez votre propriétaire rapidement. Vous pourriez être tenu responsable si vous ne le faites pas et que les dommages s’aggravent par votre faute.