Quiche au fromage de chèvre, jambon et fines herbes

Une variante élégante de la quiche lorraine à servir autant au souper, qu'au lunch ou au brunch.

Portion(s) : 8 – Préparation : 10 minutes – Cuisson : 40 minutes

Ingrédients

300 g pâte à tarte

1 1/2 tasse jambon en dés

100 g fromage de chèvre aux fines herbes

100 g fromage cheddar fort râpé

1/4 tasse persil italien et ciboulette fraîche hachée ou autre fines herbes au choix

8 oeufs

1/4 tasse crème à cuisson 15%

1/4 tasse lait

sel et poivre

Préparation

ÉTAPE 1

Préchauffer le four à 350°F.

ÉTAPE 2

Rouler la pâte et déposer dans un moule à tarte de 12".

ÉTAPE 3

Hacher les fines herbes et couper le jambon en dés. Disposer le jambon également dans le fond de la quiche.

ÉTAPE 4

Mélanger la crème, le lait et le fromage de chèvre jusqu'à obtenir une préparation lisse. Battre les oeufs et ajouter à la préparation de fromage de chèvre. Incorporer les fines herbes et le fromage cheddar fort râpé.

ÉTAPE 5

Verser l'appareil dans la croûte sur le jambon.

ÉTAPE 6

Faire cuire au bas du four pendant 35 à 45 minutes ou jusqu'à ce que la quiche soit bien dorée.

ÉTAPE 7

Servir chaud ou froid avec l'accompagnement de votre choix.

Note :

Cette recette donne une très grande quiche ou deux quiches de taille ordinaire.