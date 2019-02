STM: des titres de transport gratuits pour des jeunes défavorisés

MONTRÉAL – La Société de transport de Montréal (STM) a l’intention d’offrir des titres de transport gratuits à des enfants ou des adolescents défavorisés pour leur permettre de participer à des activités culturelles, sportives ou parascolaires.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a annoncé mercredi que la Ville, en collaboration avec la STM et l’Autorité régionale de transport métropolitain, avait noué une entente de donation sur cinq ans d’une valeur de plus de 6 millions $. Ce partenariat s’inscrit dans le cadre de la Politique de l’enfant de Montréal.

«On est vraiment contents, a souligné Mme Plante. Les jeunes de 6 à 17 pourront profiter de cette mesure. Quand on parle de la [Politique], c’est toujours de pouvoir soutenir celles et ceux qui en ont le plus de besoins. Dans ce cas-ci, c’est un geste simple, mais très efficace pour donner accès à tout le monde à de la culture et des activités sportives.»

La façon dont les titres de transport seront demandés et distribués sera précisée au cours des prochaines semaines. Un organisme s’occupera «d’accueillir les demandes pour les remettre à des écoles, camps de jour et organismes sélectionnés œuvrant auprès des jeunes défavorisés», a indiqué le porte-parole de la STM Philippe Déry.