Un album pour le retour de «Passe-Partout»

Chantées d'innombrables fois par les enfants depuis la fin des années 1970, Les beaux légumes, Bedon bedondaine, Les poissons et autres célèbres comptines de Passe-Partout, reprennent vie grâce aux nouveaux interprètes de l'émission.

Attendus le 25 février à compter de 18 h à Télé-Québec dans une nouvelle mouture, Élodie Grenier (Passe-Partout), Gabrielle Fontaine (Passe-Carreau), Jean-François Pronovost (Passe-Montagne), Widemir Normil (Fardoche), Rosemarie Houde (Cannelle), Julie Beauchemin (Pruneau) et Marc St-Martin (Zig Zag) ont enregistré leurs versions de ces populaires ritournelles pour l'album Coucou Passe-Partout qui sera en vente le 1er mars.

En posant l'oreille sur ce disque comprenant 23 pièces, il sera aussi possible de réentendre des classiques tels que Brosse, brosse, brosse, l'été (c'est fait pour jouer) et la chanson-thème qui ont été retravaillés par le trio formé de John Von Aichinger, Sari Dajani et Rudy Toussaint.

D'ici la sortie de l'album Coucou Passe-Partout, jeunes et moins jeunes peuvent apprécier l'incursion de plusieurs artistes comme Les Denis Drolet, Coeur de pirate, Alfa Rococo et Martin Deschamps dans l'univers musical de l'émission avec Génération Passe-Partout, un disque lancé il y a 10 ans.