Un match de séries attend les Saguenéens

SAGUENAY |Si les séries éliminatoires débutaient aujourd’hui dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, les Saguenéens de Chicoutimi se mesureraient au Drakkar de Baie-Comeau en première ronde

Jeudi soir, les deux rivaux s’affronteront pour une neuvième et avant-dernière fois cette saison. Le Drakkar a jusqu’ici remporté sept des huit joutes à l’agenda et s’est du même coup approprié la Coupe l’Ami Junior.

De plus en plus, on sent que la fin de saison approche dans la LHJMQ. Les 12 dernières rencontres d’ici la fin de la campagne seront d’énormes tests pour les Saguenéens. Lors de ce parcours avant le début du bal printanier, ils affronteront à deux reprises le Drakkar, les Voltigeurs de Drummondville et le Phoenix de Sherbrooke.

«Il reste 12 parties avant le début des séries. On en a parlé aux joueurs en début de semaine. On est conscient qu’on n’aura pas un calendrier facile d’ici là. Il faut jouer d’une manière qui va ressembler à notre façon de jouer en séries, a noté l’entraîneur associé des Sags, Claude Bouchard, en relève à Yanick Jean, de retour à Chicoutimi après une mission de repérage aux Jeux du Canada qui se déroulent à Red Deer.

«On ne se fera pas de cachettes. On sait qu’on va affronter une bonne équipe en première ronde des séries éliminatoires. On n’aura pas beaucoup de temps pour se pratiquer parce qu’on va jouer trois matchs par semaine, alors il faut que tu travailles des éléments spécifiques. À ce moment-ci de l’année, c’est une question de détails. Il suffit de peaufiner quelques petites choses dans nos stratégies», a lancé Bouchard.

Dans le vestiaire...

Après avoir marqué deux buts lors de son retour au jeu samedi dernier, la jeune recrue de 18 ans des Sags Christophe Farmer patinait aux côtés de Vincent Lapalme et Xavier Labrecque à l’entraînement matinal. Claude Bouchard a confirmé qu’il sera en uniforme face au Drakkar...

Incommodé par une commotion cérébrale, Hendrix Lapierre ne pourra revêtir son uniforme cette semaine. La jeune sensation de 16 ans est toujours dans l’incapacité de s’entraîner hors glace...

Le gardien Alexis Shank sera de retour devant le filet des Saguenéens jeudi soir.