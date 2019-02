Un Québécois parmi d’anciens Expos

Pendant plus de 30 ans, je passais cette période de l’année sous le soleil de la Floride au camp d’entraînement des Expos. Mercredi, je me suis gâté en assistant au camp d’entraînement des Astros et des Marlins. J’étais un peu nostalgique lorsque je me suis présenté au camp des Marlins, car il est situé sur l’ancien site des Expos, à Jupiter.

Photo Rodger Brulotte

J’ai commencé ma tournée des camps d’entraînement en rencontrant un jeune Québécois qui fait partie de l’organisation des Astros, Abraham Toro, qu’on aperçoit sur la photo. Il est un joueur de baseball talentueux qui n’a jamais oublié ses amis québécois qui l’ont aidé.

Photo Rodger Brulotte

À Dunedin, au camp d’entraînement des Blue Jays, on retrouve des Québécois au sein de l’organisation des Blue Jays, dont Perry Silverman, l’un des préposés à l’équipement, et l’ancien directeur des médias avec les Expos et ancien journaliste, Richard Griffin.

Photo Rodger Brulotte

Noël Perreault, l’ancien président des Loisirs Saint-Barnabé, est en compagnie de l’ancien joueur de 3e but des Expos, Sean Berry,

Photo Rodger Brulotte

En arrivant au camp des Marlins, je suis allé saluer l’un des grands de l’histoire des Expos, Tim Wallach, qu’on aperçoit en compagnie du Québécois John Silverman. Avant l’entraînement de mercredi, le gérant des Marlins Don Mattingly a invité John à se joindre à lui au milieu du vestiaire afin que les joueurs lui chantent Bonne fête.

Photo Rodger Brulotte

Les bâtons B45, fabriqués au Québec, sont utilisés un peu partout dans le monde du baseball. Sur la photo, on aperçoit le représentant de B45, Kevin Young, qui attendait de rencontrer les joueurs des Marlins pour leur offrir le produit.

Photo Rodger Brulotte

Lorsque j’ai rencontré l’un des meilleurs joueurs de baseball, Jose Altuve, premier à gauche sur la photo, je lui ai mentionné qu’il était populaire au Québec. Il tenait à remercier les partisans du Québec en me soulignant qu’il était chanceux de pouvoir jouer au baseball.