Une chaleureuse maison toute blanche de Sainte-Adèle à vendre pour 275 000 $

Cette maison à vendre sur DuProprio est assurément un petit paradis des Laurentides qui ferait certainement le bonheur de Marilou!

Située à Sainte-Adèle sur le chemin Notre-Dame, la demeure est une construction de 1948 qui a gardé tout son cachet d’époque.

Même si plusieurs rénovations ont été effectuées en 2008, les planchers de bois, le «shiplap» et le beau foyer ont été conservés et c'est tout simplement magnifique!

La maison possède quatre chambres, une salle de bain, une salle d’eau, un sous-sol récemment aménagé et une salle de lavage.

Impossible de voir à quoi ressemble exactement l’extérieur en raison de toute la neige sur les photos, mais il semblerait que l’aménagement paysager soit fabuleux en été. Une terrasse en pavé ainsi qu’un ruisseau sillonnent la cour arrière intime.

La propriété pourrait être à vous pour 275 000 $!

Pour plus d’infos et de photos, c’est par ici.

