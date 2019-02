Voici 7 transactions regrettées dans la LNH à l’approche de la date limite

Les transactions effectuées à l’approche de la date limite des échanges ne sont pas toujours glorieuses. En voici sept qui ont fait mal paraître l'une des deux équipes impliquées au cours des 25 dernières années.

1. Filip Forsberg

Photo d'archives, AFP

Lors de la saison 2012-2013 écourtée par le lock-out, les Capitals de Washington croyaient en leurs chances de se rendre en finale de la coupe Stanley.

Ils ont donc échangé l’espoir de premier plan Filip Forsberg aux Predators de Nashville en retour de Martin Erat et de Michael Latta.

Or, les Capitals ont été éliminés en sept matchs au premier tour par les Rangers de New York.

En quatre parties des séries, Erat avait été blanchi de la feuille de pointage et Latta n’avait pas été utilisé.

Depuis, Forsberg a plutôt totalisé 292 points, dont 137 buts, en 375 matchs avec les «Preds».

2. Ben Bishop

Photo d'archives, AFP

Le 3 avril 2013, les Sénateurs ont décidé de se débarrasser d’un de leurs trois gardiens.

Puisque Craig Anderson était prêt à revenir au jeu et qu’ils comptaient déjà sur les services de Robin Lehner, les Sénateurs ont échangé Ben Bishop au Lightning de Tampa Bay à la date limite des transactions de la saison écourtée par le lock-out.

En retour, la formation de la capitale canadienne a obtenu Cory Conacher et un choix de quatrième tour.

Si le passage de Conacher à Ottawa n’a pas été très marquant, Bishop a été le gardien partant du Lightning pendant trois saisons complètes avant de passer aux Kings de Los Angeles en 2017.

3. Markus Naslund

Photo d'archives, Agence QMI

En mars 1996, les Penguins de Pittsburgh ont commis une grave erreur en envoyant le Suédois Markus Naslund aux Canucks de Vancouver.

Cette année-là, les Penguins avaient atteint la finale de l’Association de l’Est, mais ce n’était certainement pas grâce à l’attaquant obtenu en retour de Naslund, soit l’Ontarien Alek Stojanov.

Le gros attaquant avait été blanchi en neuf parties éliminatoires.

Son plus haut fait d’armes aura été une pénalité majeure et une inconduite de partie pour avoir été l’instigateur d’une bagarre contre Mark Tinordi, des Capitals, au premier tour des séries.

4. Daniel Brière

Photo d'archives, Agence QMI

À la date butoir des échanges de la saison 2002-2003, les Sabres de Buffalo ont fait l’acquisition de Daniel Brière et d’un choix de troisième tour, qui allait devenir le défenseur Andrej Sekera, des Coyotes de l’Arizona (de Phoenix à l’époque) contre Chris Gratton et une sélection de quatrième ronde.

Les Coyotes ont finalement envoyé ce choix aux Oilers d’Edmonton et n’ont profité des services de Gratton que pendant 82 matchs.

Durant cette période, l’attaquant a amassé 30 points, dont 11 buts.

Brière a quant à lui disputé 225 parties avec les Sabres, récoltant 92 filets et 138 mentions d’aide pour 230 points.

5. Craig Rivet

Photo d'archives, Reuters

Le 25 février 2007, les Sharks de San Jose ont acquis le vétéran Craig Rivet, du Canadien de Montréal, en retour de Josh Gorges et d’un choix de premier tour – le 22e au total – avec lequel le Tricolore a sélectionné Max Pacioretty.

Rivet a aidé les Sharks à se rendre au deuxième tour des séries éliminatoires cette année-là et il a connu sa meilleure saison offensive l’année suivante, avec 35 points en 74 matchs.

Le défenseur a toutefois été envoyé aux Sabres en juillet 2008.

Gorges a quant à lui rendu de fiers services au CH.

Pacioretty est pour sa part devenu un habile marqueur et, éventuellement, capitaine de la formation montréalaise.

6. Chris Osgood

Photo d'archives, Agence QMI

Le gardien Chris Osgood allait éventuellement coûter trop cher aux Islanders, qui souhaitaient plutôt miser sur le jeune Rick DiPietro.

Or, la formation new-yorkaise aurait sans doute pu avoir un meilleur retour, le 11 mars 2003, quand les Blues de St. Louis ont obtenu les services d’Osgood et un choix de troisième ronde au repêchage contre l’attaquant Justin Papineau et un choix de deuxième tour qui fut éventuellement Jeremy Colliton, actuel entraîneur-chef des Blackhawks de Chicago.

7. Tomas Tatar

Photo d'archives, AFP

Même s’ils ont atteint la finale de la coupe Stanley en 2018, les Golden Knights de Vegas ont payé cher pour obtenir les services de l’attaquant Tomas Tatar.

Le 26 février dernier, les Golden Knights envoyaient ainsi un choix de première ronde, un de deuxième et un de troisième aux Red Wings en retour de Tatar.

Le problème, c’est que l’attaquant a été utilisé pour seulement huit rencontres lors des séries.