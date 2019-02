Voici l’ultime «bucket list» d’activités pour un maximum de fun durant Montréal en Lumière

Le festival hivernal Montréal en Lumière arrive à très grands pas!

Du 21 février au 3 mars, la ville de Montréal brillera de mille feux avec toutes les activités qui se dérouleront à travers l’île.

Il y en a tellement qu’il est parfois difficile de faire des choix.

C’est pourquoi Silo 57 vous a concocté une pas pire «bucket list» qui risque de vous faciliter la vie!

Voici donc 11 activités à faire durant Montréal en Lumière:

1. Dégustation mystère et bière chaude au Birra – Bar à Bières maison

Le bar à bières artisanales de la Petite-Italie organise une dégustation de bières à l’aveugle où vous devrez associer le goût d’une bière à sa description. Il y aura de la bière chaude épicée pour vous mettre dans l’ambiance également!

23 février à 14 h

24 février à 3 h

12 $

7129, boulevard Saint-Laurent

2. Brunch nocturne chez La Luncheonette

Ce resto de quartier dans Saint-Henri vous invite pour un brunch une fois le soleil couché! Ça vous coûtera 40 $ pour le menu brunch qui comprend aussi une entrée, un latte et un mimosa. Il y aura même un trio de jazz pour ajouter à cette expérience de brunch pas comme les autres.

23 février de 18 h à 21 h

4271, rue Saint-Jacques

3. Nice Try /le futur ici et maintenant

La Nuit Blanche à L’Usine C vous réserve une tonne de surprises! Au programme, il y aura des discussions sur la politique, les arts, la science et des dégustations de cocktails épicés, des performances artistiques suivies de débats avec le public, des stencils avec l’artiste tatoueuse Chloé Pokes, des consultations avec une diseuse de bonne aventure, et plus encore! Vous ne vous ennuierez certainement pas!

2 mars de 18 h 30 au 3 mars à 3 h

Gratuit

3545. avenue Lalonde

4. Spectacle de Zach Zoya

Le rappeur de 19 ans sera au Chalet Bell du site extérieur de Montréal en Lumière pour vous offrir un spectacle entièrement gratuit. C’est le moment de découvrir ce jeune artiste si ce n’est pas déjà fait!

23 février à 20 h

Quartier des spectacles

5. Frappez des balles à la Nuit Blanche

Si vous avez envie de vous défouler un peu ou seulement de vous réchauffer, le centre de balles Grand Chelem vous invite à frapper des balles dans les premières cages de frappeurs à Montréal. Que vous soyez super bon ou encore débutant, ce n’est pas grave, car c’est pour tout le monde!

2 mars de midi au 3 mars à 1 h

Entre 6 $ et 20 $

3930, rue Saint-Catherine Est

6. Soirée cinéma : nachos vegan et dinosaures

Le très cute resto/épicerie de quartier organise une projection de un film de dinosaures sur écran géant et vous pourrez déguster les meilleurs nachos végétaliens de votre vie. Movie night goals!

23 février de 18 h à 23 h

Entrée gratuite

26, rue Bélanger

7. Illuminart

Impossible de participer à Montréal en Lumière sans aller admirer et interagir avec les installions lumineuses et interactives installé sur le site extérieur du festival.

21 février au 3 mars, du jeudi au dimanche

Quartier des spectacles

8. Karaoké sur glace

Vous pourrez chanter et patiner sur la glace Natrel du Vieux-Port de Montréal lors de cette soirée karaoké sur glace. Ça risque d’être assez mémorable!

2 mars de 21 h au 3 mars à 1 h

entre 4,60 $ et 18 $

Bassin Natrel au Quai de l’Horloge

9. La Nuit Gourmande

Cette grande nouveauté risque de plaire à plus d’un festivalier. Dans la nuit du 23 au 24 février, vous êtes invités à déambuler dans les quatre zones d’établissements participants au gré de vos intuitions et de votre faim. Les quatre zones sont la Petite-Italie, Wellington (Verdun), Saint-Henri/Petite-Bourgogne ainsi que Centre-Ville. Une tonne de commerçants y seront ouverts pour vous faire manger, boire et découvrir!

10. Cinéma au Palais

Le restaurant Nouveau Palais du Mile-End projettera des films réalisés par des aspirants cinéastes. En premier lieu, il y aura des courts-métrages conçus par des adolescents et des adultes autistes. Des films produits par les étudiants en cinéma à Concordia suivront!

2 mars de 17 h 30 au 3 mars 2 h 30

Gratuit

281, rue Bernard Ouest

11. Le parcours gonflable le plus sportif en ville

Si ça ne vous dit pas de passer la Nuit Blanche dehors, le centre sportif du Parc olympique vous invite à vous dépasser physiquement dans un gigantesque parcours gonflable installé dans le bassin qui, en 1976, accueillait les compétitions de natation des Jeux olympiques. Ça risque d’être assez drôle à faire avec sa gang d’amis!

2 mars de 20 h au 3 mars à minuit

Gratuit

4545 avenue Pierre-De-Coubertin

