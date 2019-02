18 M$ pour améliorer l’accès des Montréalais à l’eau

Montréal a l’intention d’investir 18 M$ au cours des trois prochaines années pour améliorer l’accès à l’eau, notamment aux berges du fleuve Saint-Laurent et de la rivière des Prairies.

La mairesse de Montréal Valérie Plante et le responsable des grands parcs et des espaces verts Luc Ferrandez ont dévoilé jeudi les détails du nouveau programme Plan de l’eau.

Ces 18 M$, prévus dans le programme triennal d’immobilisations 2019-2021, a pour but de faire des acquisitions en rives et d’aménager et réaménager des berges, et ainsi augmenter les points d’accès.

«Depuis trop longtemps, le caractère insulaire de Montréal a été négligé», a soutenu Valérie Plante.

Ces fonds pourront par exemple servir à financer des travaux de stabilisation de berges qui subissent de l’érosion à Lachine, a-t-elle précisé. Au total, 11 arrondissements riverains pourront toucher ces montants.

Parcs locaux

Montréal, qui compte plus de 1300 parcs locaux, a aussi l’intention d’investir 57 M$ sur trois ans dans son programme de réfection et de verdissement des parcs locaux.

Les 19 arrondissements devront chaque année lancer des travaux dans au moins un parc local dans leur secteur et pourront piger dans un budget annuel total de 19 M$.