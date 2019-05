La Fashion Week est un événement incontournable de l’industrie de la mode. Mais qu’est-ce que la semaine de la mode? À quoi ça sert? Peut-on y aller? Comment faire pour avoir une accréditation? Voici 4 éléments importants à savoir sur la semaine de la mode.

1. C'est quoi?

Comme son nom l’indique, c’est une semaine dédiée à la mode. Les stylistes et les maisons de couture y présentent leurs nouvelles collections de prêt-à-porter et de haute couture aux médias et aux acheteurs du monde entier via des défilés.

On parle de semaine de la mode, mais en réalité, quatre capitales de la mode accueillent pendant 4 semaines consécutives tous les défilés, et toujours dans le même ordre : New York, Londres, Milan et Paris, qui clôture habituellement l’événement en tant que capitale mondiale de la mode.

2. Un peu d’histoire...

Tout a commencé au milieu du 19e siècle, dans les salons parisiens. Charles Frederick Worth, présenté comme le père de la haute couture, a commencé à présenter à sa clientèle des sélections de patronages.

Un siècle plus tard, New York a pris le relais en 1943 sous l’impulsion de la publicitaire Eleanore Lambert. En 1952, face au succès de la Press Week new-yorkaise, l’Italie a décidé de se lancer dans l’aventure. Puis, Londres, la petite dernière, a emboîté le pas à son tour, en 1961.

3. C'est pour qui?

Si vous souhaitez tenter l’expérience du défilé, malheureusement, ça risque d’être compliqué. Ils ne sont pas ouverts au grand public. La Fashion Week est un événement réservé aux médias et aux acheteurs et on y assiste uniquement sur invitation ou accréditation. Ce côté « sur invitation seulement » contribue à l’aspect glamour de la chose!

4. Ça sert à quoi?

La semaine de la mode est un événement phare de l’industrie. En plus de générer des retombées économiques importantes, c’est un événement médiatique qui a pour ambition de séduire la presse et les influenceurs pour recevoir toujours plus de visibilité.

Finalement, semaine de la mode ou pas, les designers ont le défi de se faire connaître. Au bout du compte, c’est le consommateur qui prend la décision d’acheter. Chanel le disait : il n’y a pas de mode si elle ne descend pas dans la rue.