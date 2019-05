Située tout près des Hollywood Hills, la petite ville de West Hollywood, alias WeHo, est un concentré de bonnes adresses chics et branchées. Un endroit parfait pour passer un séjour de star dans le comté de Los Angeles. Voici sept choses à ne pas manquer.

1. Les « huttes de sudation urbaines »

À WeHo, il y a des spas et centres de soins spécialisés à presque tous les coins de rue. Mieux vaut en profiter! Il y a les soins plus classiques, bien qu’à la fine pointe de la technologie, comme ceux de la grande Joanna Vargas, reconnue pour ses doigts de fée et ses produits à base de plantes. Il y a également toute une gamme de soins surprenants, comme les huttes de sudation urbaines (traduction libre de « urban sweat lodge ») de Shape House. Enveloppé dans une couverture chauffée aux rayons infrarouges, on passe 55 minutes à « suer notre vie » dans le but de se « détoxifier » le corps et l’esprit. Dans les faits, l’expérience est surtout relaxante grâce à la chaleur comme pourrait l’être un sauna.

2. Les bains de sons

Au-delà des soins esthétiques, il est tout à fait indiqué de prendre soin de notre for intérieur à WeHo. Ici, la méditation est le nouveau yoga et les bains de sons sont LA nouvelle tendance en matière de détente. En bref, cela ressemble à une séance de méditation au cours de laquelle le ou la guide produit divers sons à l’aide de bols en quartz, de gongs et de tambours. Les explications de l’effet du son sur le corps sont parfois un peu ésotériques, mais il n’en reste pas moins que le doux son des bols est particulièrement apaisant. Les studios Unplug pourront vous faire vivre l’expérience.

3. Les restos The Tower Bar et Lucques

Sans surprise, il y a plusieurs bonnes tables à West Hollywood. Un de nos coups de cœur va au restaurant The Tower Bar de l’hôtel Sunset Tower et plus précisément à notre serveur, Trent. L’histoire et l’ambiance du restaurant nous transportent dans un film des années 1930. La carte est simple et classique, mais l’exécution est impeccable. Une ovation debout va au restaurant Lucques, de la chef Suzanne Goin et de la sommelière Caroline Styne. En plus d’être savoureux, les plats au menu sont à base de produits frais des producteurs et éleveurs avec lesquels elles tissent des liens étroits depuis toujours. De plus, ces grandes femmes de la restauration locale contribuent au bien-être de leurs employés en indiquant clairement dans le menu qu’un ajout de 3,5 % à la note permet d’offrir une assurance maladie à tous leurs employés à temps plein.

4. Le sentier Runyon Canyon

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, les collines qui bordent West Hollywood ne sont pas que la cour arrière des gens riches et célèbres. Il y a plusieurs sentiers de randonnées pédestres dans le coin, comme le populaire Runyon Canyon Park. Les sentiers font entre 1,4 km à 5,3 km. Ils offrent de beaux points de vue sur la Cité des anges, comme celui de East Ridge qui donne une vue superbe sur l’enseigne de Hollywood.

5. The Comedy Store

Dans la grande région de Los Angeles, c’est à West Hollywood qu’on trouve les meilleurs « comedy clubs », comme The Comedy Store, ouvert en 1972. Depuis, plusieurs grands noms de l’humour y sont passés, notamment Jim Carrey, David Letterman et Whoopi Goldberg. C’est donc l’occasion parfaite de découvrir de nouveaux humoristes sur le point de percer ou de voir des comédiens connus, mais qu’on voit rarement seul sur une scène. À 15 $ le billet, c’est une bonne façon de se dilater la rate.

6. Le Roxy Theatre

Côté musique, West Hollywood est aussi une destination de choix pour découvrir de nouveaux artistes ou voir des grands noms dans des petites salles de renommée internationale. The Roxy Theatre est rapidement devenu une adresse légendaire après son ouverture en 1973. C’est d’ailleurs Neil Young qui y a joué en premier pendant trois soirées consécutives pour souligner l’ouverture de l’endroit. De plus, un des fondateurs du Roxy Theatre, le producteur Lou Adler, a été intronisé au Temple de la renommée du rock and roll en 2013 pour souligner son travail en musique.

7. L’hôtel The London West Hollywood

Les hôtels luxueux ne manquent pas sur le Sunset Boulevard. Bien situé, l’hôtel The London West Hollywood a tout pour plaire. La piscine sur le toit permet de profiter de tout le soleil de la Californie. Le bar The London est parfait pour l’apéro et pour casser la croûte dans un décor distingué et invitant. Puis, il est l’un des seuls hôtels de luxe à inclure le petit-déjeuner dans le prix de la chambre.

Ce voyage a été rendu possible grâce à l’Office du tourisme de West Hollywood.