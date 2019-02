7 restos WOW qui vous feront tomber en amour avec Laval (oui, oui)

Envie de sortir des sentiers battus et d’essayer de nouveaux restos? Pas besoin de rester à Montréal pour passer une soirée mémorable puisque de fabuleux établissements se sont récemment installés à Laval.

Voilà une bonne raison de faire un mini road trip pour aller découvrir ce que la Rive-Nord a de mieux à offrir!

Voici donc 7 restos WOW qui vous feront tomber en amour avec Laval!

1. Gatto Matto

Le décor absolument magnifique du restaurant Gatto Matto est certainement un petit plus pour ceux qui aiment prendre quelques clichés de leur repas. Le rose y est à l’honneur et on y retrouve de nombreuses banquettes où s’installer pour siroter un verre de vin en bonne compagnie. Sur le menu, on retrouve des pizzas, des pâtes fraîches et des tartares.

1950 rue Claude-Gagné, Laval

2. Miss Wong

Le local du célèbre Club Moomba, qui a fermé ses portes en 2017, a été complètement transformé en brasserie asiatique pouvant accueillir plus de 400 foodies à la fois. Le décor du Miss Wong, ce nouveau projet des restaurateurs derrière Le Red Tiger et Le Blossom, vous donnera l’impression de marcher au cœur du Chinatown. Une adresse où bien manger, bien boire et faire la fête jusqu'à tard!

1780 avenue Pierre-Péladeau, Laval

3. Le LOV

Les végétariens et les véganes de Laval ont enfin une option où aller siroter un bon cocktail et sortir entre amis. Le LOV, qui est déjà bien établi à Montréal, a ouvert une autre succursale à Laval depuis peu. C’est l’endroit parfait où manger un bon burger ou une salade fraîche sans se casser la tête. Les plats servis sont si bons qu’ils convaincront même les plus carnivores d'y retourner.

140 Promenade du Centropolis, Laval

4. Le Black Forest

Avec son menu qui change tous les mois, ses vins d’importation privée et ses bières de microbrasserie, le restaurant Black Forest vous fera certainement saliver. Pour le dessert, vous pourrez même savourer de délicieux churros! Ça donne faim!

284 boul. Sainte-Rose, Laval

5. Escondite

Envie d’un voyage dans le sud à petit prix? Le menu et l’ambiance festive du restaurant Escondite vous donneront certainement l’impression d’avoir les pieds dans le sable. Les margaritas et les tacos sont absolument délicieux!

2119 boul. Le Carrefour, Laval

6. À Domicile

Le restaurant À Domicile est l’endroit idéal pour passer une soirée à vous amuser entre amis. En plus de son bar à patates et de ses copieux burgers, l’établissement possède de nombreuses tables de jeu où vous pourrez aller vous dégourdir pour digérer après votre souper! Fun garanti!

2900 boul. Le Carrefour, Laval

7. Oregon bar à vin

Envie d’un bon verre de vin? À Laval? Rien n’est impossible depuis que le bar à vin Oregon offre une panoplie de vins d'importation privé. Vous y trouverez de belles bouteilles, mais aussi un menu composé de légumes frais du marché. Une belle adresse à découvrir à deux ou en groupe!

241 boul. Curé-Labelle, Laval

