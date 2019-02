8 spectacles gratuits à voir à Montréal en lumière

Pour son 20e anniversaire, le festival Montréal en lumière est fidèle à lui-même et propose une programmation bien garnie et pour tous les goûts. Pour profiter de l’événement au maximum sans toucher votre porte-feuille, le 24 Heures vous suggère huit spectacles gratuits à ne pas manquer au Chalet Bell.

22 février

Seba et Horg | 20h

Les deux amis de longue date qui ont fait un tabac avec leur chanson Vintage à l’os l’an dernier seront danser les festivaliers. Seba, auteur-compositeur, livre un rap punché et imagé, alors que DJ Horg créer des beats lourds et rythmés.

Toast Dawg & Nerve | 21h

Les DJ Toast Dawg et Nerve formeront un duo le temps d’une soirée. Toast Dawg s’est entre autres fait connaître avec les groupes Atach Tatuq et Payz Play, alors que DJ Nerve roule sa bosse depuis plus de 10 ans et a travaillé avec Koriass sur la chanson Old School PT.2.

23 février

Zach Zoya | 20h

Ce jeune artiste de 19 ans sera la prochaine coqueluche du hip-hop à Montréal. Le chanteur, rappeur et auteur a présenté déjà deux singles depuis 2017 et a collaboré avec le beatmaker High Klassified pour créer cinq compositions solides parues sur un EP, intitulé Misstape.

Voyage Funktastique | 21h

Cette émission de radio mensuelle à CHOQ est présentée normalement au Belmont, mais changera de lieu exceptionnellement pour Montréal en lumière. Les fondateurs Walla P et Dr.MaD ont pour mission de faire découvrir le Future Funk. La VJ Cafrine sera aussi de la partie.

28 février

De Temps Antan | 20h

Le groupe de musique traditionnelle mettra le feu aux planches jeudi prochain. Le spectacle inspiré de leur 4e album, Consolez-vous, paru en 2017, a été mis en scène par Yann Perreau. Le trio a aussi sorti un opus avec Le Vent du Nord en 2018 intitulé Notre album solo.

Nana Zen | 21h

La DJ montréalaise, Nana Zen, terminera la soirée déjà bien entamée avec sa musique qui mélange hip-hop et RnB. La jeune femme touche aussi aux sonorités afro-caribéennes et brésiliennes en raison de ses origines.

24 février et 3 mars

Drôles de dimanche | 20h

L’humoriste qu’on a connu à l’émission En route vers mon premier gala Juste Pour Rire en 2016, Richardson Zéphir, est à la barre du premier spectacle d’humour. Il recevra Daniel Grenier, Christine Morency, Jacob Ospian et Jean-Michel Martel. Deux invités n’ont toujours pas été dévoilés, mais on nous promet que ça vaudra vraiment la peine de se déplacer. Alphé Gagné qu’on a vu au petit écran ses dernières années se chargera de l’autre soirée. Les Grandes Crues, Michelle Desrochers, Sam Breton et Joe Guérin défileront sur la scène pour ce deuxième soir de rires et de divertissements.

Nouveauté

Une nuit pour célébrer la gastronomie

Pour ses 20 bougies, l’équipe du festival a travaillé sur un tout nouveau projet, qui aura lieu le 23 février : une nuit axée sur la gastronomie montréalaise.

À l’image de la Nuit blanche, la Nuit gourmande proposera des activités gastronomiques jusqu’aux petites heures du matin. « L’idée est assez simple, c’est qu’on va mettre en valeur, et il y en a beaucoup à Montréal, les quartiers, les artisans et les commerces de proximité. Ils auront des offres gourmandes spéciales tout au long de la soirée », explique Jacques-André Dupont, président-directeur général de l’Équipe Spectra.

L’événement nocturne aura lieu dans quatre endroits distincts : la Petite-Italie, Saint-Henri-Petite-Bourgogne, la rue Wellington dans Verdun et le centre-ville.

« Il faut imaginer des barbecues extérieurs, des bars de glace, des dégustations de bière, des cocktails signature, des produits du terroir. Il va y avoir une offre végane, des stations culinaires dans des bars, des brunchs nocturnes, etc. », énumère M. Dupont.

Le pdg espère que cette nouveauté grandira aussi bien que la Nuit blanche qui avait commencé à petite échelle et qui se déroule maintenant dans neuf pôles différents dans la ville. « Je suis convaincu que c’est ce qui va se passer avec la Nuit gourmande parce que je pense que les Montréalais vont être au rendez-vous », conclut-il.