CHAREST, Marie-Marthe



À La Prairie, le 18 février 2019, à l'âge de 97 ans, est décédée Mme Marie-Marthe Charest.Elle laisse dans le deuil son gendre Mario (Francine), ses petits-enfants Isabelle (Luc) et Patrick (Marie-Josée), ses arrière-petits-enfants Julia, Hugo et Megane, ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera à7679, BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QC J4Y 1A2le samedi 23 février 2019, à partir de 13h, suivi d'un hommage à 16h.