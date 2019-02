Agenda du week-end

Montréal en lumière

Photo Facebook

Jusqu’au 3 mars, Montréal s’illumine en gastronomie et en sorties. Au Complexe Desjardins, les amateurs de fromage pourront goûter les fromages d’une vingtaine de producteurs d’ici. De même, cinq producteurs de la Côte-Nord, Trésors des bois, Poissonnerie Blanc-Sablon, Ferme Manicouagan, Ferme maricole Purmer, Les Saveurs boréales, vous accueilleront à la Maison du Festival au 305, rue Sainte-Catherine Ouest, vendredi, de 17 h à 22 h, samedi et dimanche, de 14 h à 22 h. Dehors, on retrouvera La Grande Roue, la Tyrolienne et la Glissade urbaine. Notez qu’on peut « réserver son spot » sur le site. On n’oubliera pas de se rendre à la Place de la famille, maintenant située le long du boulevard de Maisonneuve.

Makaya en concert

Photo courtoisie, Yannick Agricole

Makaya est le nom d’une des plus hautes montagnes d’Haïti. Le groupe Makaya est un quintette de jazz créole basé à Montréal. Ils seront en concert à la Maison de la culture Côte-des-Neiges, vendredi, 19 h 30, et à la Maison culturelle et communautaire de Montréal-Nord, samedi, 19 h 30. On réserve sur Accès culture. Tarif : 2 $.

Les Rendez-vous Québec Cinéma

Photo courtoisie, Patrick St-Martin

Jusqu’au 2 mars, les Rendez-vous Québec Cinéma nous invitent à voir plus de 300 films de toutes sortes (documentaires, fictions, longs et courts métrages, art numérique, films étudiants, etc.) présentés dans le Quartier des spectacles, entre autres à la Cinémathèque québécoise et au Cineplex Odéon Quartier latin. Il y aura également des tables rondes, des 5 à 7, des rendez-vous popcorn, etc.

Le Salon du Vélo

Vendredi, de midi à 21 h, samedi, de 10 h à 18 h, et dimanche, de 10 h à 17 h, a lieu le Salon du Vélo de Montréal à la Place Bonaventure. Tarif famille : 30 $, tarif adulte : 14 $.

Jeux vidéo de Montréal

Photo Facebook

Samedi, de midi à 22 h, au Marché Bonsecours (350, rue St-Paul Est), vous pourrez explorer plusieurs stations de jeux vidéo et des jeux indies grâce à la présence d’une trentaine de développeurs de jeux québécois. Gratuit.