Blue Jackets : le malaise Duclair

MONTRÉAL - Si la majorité des joueurs des Blue Jackets de Columbus semblaient heureux d'être restés à Montréal cette semaine, ce n'était définitivement pas le cas d'Anthony Duclair.

L'attaquant originaire de Pointe-Claire est au centre d'un tumulte médiatique à la suite des déclarations de son entraîneur John Tortorella à son sujet.

Avant l'affrontement de mardi contre le CH, le «coach» de 60 ans avait largement commenté les insuccès de son joueur avec les médias de la métropole québécoise. Il avait notamment sorti la bombe suivante : «Je ne crois pas qu’il sache comment jouer».

Duclair n'a donc probablement pas sauté de joie quand il a appris que son équipe s'entraînait au Centre Bell, jeudi, en vue de son affrontement contre les Sénateurs à Ottawa, vendredi.

Il a d'ailleurs refusé de parler aux nombreux représentants de la presse voulant s'entretenir de ses états d'âme.

Les quelques joueurs questionnés à ce sujet n'ont évidemment pas désiré commenté l'épineux dossier par respect pour leur coéquipier. C'était d'ailleurs le cas de Pierre-Luc Dubois, qui a feint de ne pas être au courant des propos de son entraîneur.

Tortorella peu loquace

Tortorella a discuté avec Duclair avant que son équipe ne se présente sur la glace du Centre Bell. Il a également pris le temps de lui parler pendant l'un des exercices.

Questionné sur ses discussions, l'entraîneur d'expérience a simplement indiqué qu'il ne s'agissait pas des affaires de personne. Il a cependant accepté de parler de la performance de Duclair face au Tricolore.

«Il a connu de bonnes présences, a indiqué Tortorella. On peut voir qu'il travaille sur son jeu défensif et il a même bloqué un lancer. Il nous a donné de bons moments, mais j'ai dû "couper mon banc" et favoriser d'autres joueurs. Il travaille sur son jeu.»

Ce sont des commentaires positifs, si on les compare à ceux de mardi. Mais malgré ceux-ci, Tortorella a refusé de dire si le Québécois sera de sa formation contre les Sénateurs. Duclair avait disputé la rencontre face au Tricolore en raison de l'absence d'Artemi Panarin, aux prises avec un virus.