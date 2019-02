Carl Hagelin s’envole pour Washington

Les Capitals de Washington ont acquis l’attaquant Carl Hagelin des Kings de Los Angeles, jeudi, cédant en retour un choix de troisième tour au prochain repêchage et une sélection conditionnelle de sixième ronde en 2020.

Les Kings retiendraient 50 % du salaire de Hagelin, selon le site The Athletic. Ainsi, le contrat de Hagelin a un impact de 4 millions $ sur la masse salariale de l'équipe. Toutefois, les Penguins, qui l'avaient échangé en novembre 2018, avaient retenu 6,3 % du salaire. Donc, les Capitals n'auront à absorber que 1,875 million $ sur leur masse salariale, selon le site CapFriendly.

Double vainqueur de la coupe Stanley avec les Penguins de Pittsburgh en 2016 et 2017, Hagelin, 30 ans, a récolté un but et quatre mentions d’aide en 22 matchs avec les Kings cette saison. Il a aussi amassé trois points en 16 sorties plus tôt dans la campagne avec les Penguins.

«Nous sommes heureux d’accueillir Carl au sein de notre organisation, a commenté le directeur général des Capitals, Brian MacLellan, dans un communiqué. Cet échange nous permet d’ajouter de la profondeur chez les joueurs d’avant et nous donne un vétéran ayant une excellente vitesse pour écouler les punitions.»

Depuis le début de sa carrière dans la Ligue nationale en 2011, l’ancien des Rangers de New York et des Ducks d’Anaheim a amassé 230 points, dont 90 filets, en 526 joutes du calendrier régulier.