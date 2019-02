Richard Bernier, Georgette



À l'Hôpital de Montmagny, le 15 février 2019, à l'âge de 84 ans, est décédée Mme Georgette Richard, épouse de feu M. André Bernier. Originaire de Cap-Saint-Ignace, elle était la fille de feu dame Eva Simoneau et feu M. Joseph Richard. Elle demeurait depuis quelques années à Cap-Saint-Ignace et a demeuré de nombreuses années à Saint-Hubert (Longueuil).Elle laisse dans le deuil sa fille Brigitte, ses petits-fils adorés Antoine de la Durantaye (Marc Lauzon) et Simon Bernier.Elle était aussi la mère de feu Michel (Marlène Sanscartier) et la grand-mère de feu Louis Bernier.Elle était la soeur et la belle-soeur de: feu Odilon (feu Anita Goulet), feu Marthe (feu Maurice Payette), feu Conrad, feu Jean (Rachel Morin), Louisette (feu Bertrand Gagné) et Carmen (feu Maurice Blais); de la famille Bernier: feu Denise (feu Jean-Guy Litalien), Pierrette (Jean-Louis Bédard), Edith (feu Jean-Yves Fournier), Rémi (feu Laurette Pruneau), feu Réjean (Annie Maheu) et Pierre (Marcelle Guay).Sont aussi affectés par son départ, ses neveux et nièces, le père d'Antoine, Benoît de la Durantaye, ainsi que ses cousins et cousines, autres parents et ami(e)s.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Crohn et Colite Canada, 1700-2001, boul. Robert-Bourassa, Montréal, Qc, H3A 3C6, www.crohnetcolite.ca. Des formulaires seront disponibles au salon.Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire560, RUE DU SOUVENIRCAP-SAINT-IGNACEvendredi de 14h30 à 16h30 et de 19h à 21h, samedi jour des funérailles à compter de 9h. Le service religieux sera célébré le samedi 23 février 2019 à 11h en l'église de Cap-Saint-Ignace.(418) 598-3093, sans frais: 1-877-598-3093, télécopieur: (418) 246-5115courriel: info@deladurantaye.qc.ca, site web: www.deladurantaye.qc.ca