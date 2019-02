Ce gâteau au fromage et Nutella est le dessert dont vous avez toujours rêvé sans même le savoir

Vous êtes du genre à manger votre tartinade au chocolat directement à partir du pot? C’est officiel, vous êtes accro au Nutella.

C’est pourquoi le gâteau au fromage et Nutella que fait Le Cheesecake Bar est LE dessert dont vous rêviez sans même le savoir, peut-être.

Eh oui, cette magnifique création existe bel et bien et c’est à Laval que vous pourrez la trouver.

Le Cheesecake Bar se spécialise en mini gâteau au fromage de toutes sortes. Vous pouvez même commander des gâteaux personnalisés!

Une tonne d’options s’offrent à vous pour décorer et personnaliser votre gâteau au fromage et Nutella de rêve. Le chef pâtissier et propriétaire du commerce, Tony Casale, est hyper créatif! Il suffit de téléphoner ou de passer en boutique pour que votre rêve chocolaté devienne réalité.

Et puis tant qu’à attendre votre gâteau, pourquoi ne pas tester le café au Nutella que Le Cheesecake Bar sert pour accompagner toutes ces gâteries?

Le Cheesecake Bar

274 boulevard Saint-Rose

