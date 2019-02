Cinq erreurs classiques des gestionnaires débutants

Louise Bouchard — 37e AVENUE

Vous venez de décrocher votre premier poste de gestionnaire ? Félicitations !

Maintenant, gare à ces cinq erreurs de débutant... et voici comment les éviter.

1. Ne pas tenir compte de la transformation de votre identité professionnelle

Vous n’êtes pas une version « améliorée » de ce que vous étiez auparavant. Vous devenez maestro au sein d’une équipe. Il faut faire le deuil de vos compétences techniques et de vos expériences précédentes. Cap sur le développement de vos capacités de communication, d’adaptation et d’innovation ! « C’est comme devenir metteur en scène après avoir joué au théâtre. Il faut développer de nouvelles compétences et de nouvelles façons de faire », explique Viana Poulin, professeure invitée au département de management et responsable du coaching au MBA à HEC Montréal.

2. Ne pas déléguer

La plupart des nouveaux gestionnaires ont de la difficulté à accorder leur confiance, donc à déléguer. Ils prennent tout sur leurs épaules, s’impliquent à toutes les étapes d’un projet, pensant avoir obtenu leur promotion en raison de leur apparente capacité à tout faire et à tout contrôler.

Or, « il faut apprendre à lâcher prise, se questionner sur notre nouveau rôle et accepter que les tâches ne soient pas réalisées à notre façon », dit Viana Poulin.

Instaurer des mécanismes de suivi auprès des membres de l’équipe aide à conserver un certain contrôle, sans se surcharger ni indisposer les employés.

3. Faire cavalier seul

Un gestionnaire est à la tête d’une équipe ; il doit susciter l’engagement et savoir comment favoriser l’implication. En tant que leader, il doit s’adapter aux méthodes et aux points de vue des différents membres de son équipe, et se répéter que faire différemment n’est pas nécessairement mauvais. Le rôle du gestionnaire est de guider et d’accompagner les gens de son équipe, même lorsque ceux-ci privilégient des approches différentes de la sienne.

4. Vouloir tout savoir

Vous connaissez certainement un patron qui réclame constamment des rapports et qui effectue des suivis incessants. Sachez que si vous adoptez une telle attitude, vous risquez de crouler sous le poids de ces informations.

« C’est une tâche difficile d’identifier ce que l’on doit savoir, et surtout s’y restreindre », remarque Viana Poulin. Osez poser des questions pour apprendre plutôt que pour contrôler. Faites confiance aux membres de votre équipe, identifiez leurs forces et répartissez le travail pour éviter la surcharge.

5. La microgestion

La ligne est mince entre un accompagnement de qualité et la microgestion. Le nouveau gestionnaire, tel un funambule débutant, est souvent sur le point de basculer d’un côté comme de l’autre. Trop de structure, trop de suivi et trop de contrôle sont néfastes pour les employés, parce qu’ils leur rongent du temps et restreignent leur autonomie. À l’inverse, un leadership insuffisant nuit aux performances. Comme nouveau gestionnaire, soyez ouvert et transparent ; jouez cartes sur table en tout temps. Ayez confiance en vos employés et encouragez leur autonomie.

N’oubliez jamais que le succès de votre équipe témoignera du vôtre !