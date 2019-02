Daniel Radcliffe avoue avoir abusé de l'alcool après Harry Potter

L’acteur a avoué avoir trouvé dans l’alcool une véritable source de réconfort alors qu’il était adolescent et que les films de Harry Potter, dans lesquels il tenait la vedette principale, remportaient un succès planétaire.

Ce succès a élevé Daniel Radcliffe à un statut de star, ce qu’il a eu de la difficulté à gérer alors qu’il était adolescent. Il avait donc tendance à se tourner vers la bouteille pour s’évader de cette réalité.

« La façon la plus rapide d’oublier que les gens te regardent constamment c’est de se saouler, a indiqué l’acteur à Off Camera with Sam Jones. Alors que tu deviens de plus en plus ivre, tu te dis “Oh, les gens m’observent encore plus maintenant parce que je suis vraiment saoul”. Je devrais peut-être boire encore plus pour pouvoir les ignorer complètement ».

Daniel Radcliffe a aussi indiqué que sa célébrité avait affecté sa santé mentale, les fans s’attendant toujours à ce qu’il soit jovial et heureux.

« Une partie du problème est que les gens s’attendent à ce que tu sois toujours ravis. Ton travail est super, tu es riche, tu n’as pas le droit de ne pas être excité tout le temps ».

Heureusement, Daniel Radcliffe est désormais sobre grâce à son entourage tissé serré qui lui a permis de retourner sur le droit chemin.

« J’ai rencontré des gens indispensables, certains sont des acteurs, d’autres non, qui m’ont donné de bons conseils et ont vraiment pris soin de moi. »