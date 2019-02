Déjà 100 points pour Nikita Kucherov

En plus d’inscrire le but gagnant en tirs de barrage, Nikita Kucherov a atteint le cap des 100 points cette saison dans la victoire de 2 à 1 du Lightning de Tampa Bay face aux Sabres de Buffalo, jeudi soir, au Amalie Arena.

L’attaquant du Lightning a réussi l’exploit en marquant son 30e but de la campagne au cours de la deuxième période. Il est le premier joueur de la Ligue nationale de hockey (LNH) à obtenir 100 points cette saison et le premier a réalisé cette marque plus d’une fois dans l’uniforme du Lightning. Kucherov avait également atteint le plateau des 100 points lors de la saison 2017-2018.

L’attaquant russe, qui a récolté 19 points à ses sept derniers matchs, est aussi le premier joueur depuis Mario Lemieux, en 1996-1997, à atteindre ce plateau en 62 parties ou moins.

Du côté des visiteurs, seul le défenseur Rasmus Dahlin a touché la cible.

Le Lightning a ainsi signé une huitième victoire en autant de sorties tandis que les Sabres ont encaissé un quatrième revers consécutif.

Les Stars freinent les Blues

À Dallas, les Stars ont mis un terme à la plus longue séquence victorieuse dans l’histoire des Blues de St. Louis en leur infligeant un premier revers en 12 matchs. En inscrivant deux buts, Jamie Benn a sonné la charge pour l’équipe locale qui l’a emporté 5 à 2.

Pas moins de six buts ont été marqués en deuxième période, au cours de laquelle les Stars se sont procuré une avance de 4 à 2. Tyler Seguin a complété le travail pour les favoris de la foule au troisième engagement.

Alexander Radulov et Radek Faksa ont été les autres marqueurs pour les Stars, tandis que Vladimir Tarasenko et Ryan O’Reilly ont secoué les cordages du côté des Blues.

Anton Khudobin a réalisé 43 arrêts pour la formation de Dallas.

Les Hurricanes se rapprochent

À Sunrise, Justin Williams a inscrit deux buts et une mention d’aide pour mener les Hurricanes de la Caroline vers un gain de 4 à 3 face aux Panthers de la Floride.

Menés 3 à 2 après 40 minutes de jeu, les visiteurs ont enfilé l’aiguille à deux reprises, en avantage numérique, au troisième tiers. Justin Faulk a marqué le but égalisateur tandis que Williams a réussi celui de la victoire.

Nino Niederreiter et Teuvo Teravainen ont chacun obtenu deux points pour les visiteurs.

Grâce à cette performance, les Hurricanes sont passés devant les Blue Jackets de Columbus au quatrième rang de la section Métropolitaine et au huitième de l’Association de l’Est, le dernier donnant accès aux séries éliminatoires.

Ailleurs dans la LNH

À Pittsburgh, les Sharks de San Jose ont signé une huitième victoire en 10 matchs en l’emportant 4 à 0 devant les Penguins. Martin Jones a bloqué les 26 tirs adverses pour obtenir son deuxième jeu blanc de la saison.

Les visiteurs ont marqué trois buts en avantage numérique et un en désavantage numérique. Brent Burns a conclu la rencontre avec une récolte de trois points (un but et deux aides). Pour sa part, Tomas Hertl a touché la cible à deux reprises.

À Neward, Cory Schneider a repoussé 30 tirs dans la victoire de 4 à 0 des Devils du New Jersey sur les Sénateurs d’Ottawa. Il s’agit d’un premier blanchissage depuis le 1er novembre 2017 pour le gardien de 32 ans.

À Toronto, Lars Eller et Tom Wilson ont chacun amassé deux points dans un gain de 3 à 2 des Capitals de Washington contre les Maple Leafs. Premier marqueur de la LNH, Alex Ovechkin a inscrit son 43e but de la saison.