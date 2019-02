Élections fédérales: Marjolaine Boutin-Sweet ne se représentera pas dans Hochelaga

MONTRÉAL | La députée néo-démocrate d’Hochelaga Marjolaine Boutin-Sweet ne tentera pas de se faire réélire pour un troisième mandat aux élections fédérales de l’automne prochain.

Elle a expliqué que cette décision «a été difficile à prendre».

«Je vais avoir 64 ans lors de la prochaine élection fédérale et je me rends compte que je n’ai plus le même niveau d’énergie que j’avais en 2011. Par respect pour les gens d’Hochelaga, il était hors de question de ne vous représenter qu’à moitié. Même si le cœur y est, le niveau d’énergie n’y est plus», a-t-elle affirmé dans une déclaration publiée jeudi matin.

Marjolaine Boutin-Sweet a mentionné qu’elle restera en place d’ici le scrutin.

Cette dernière, qui est porte-parole du Nouveau Parti démocratique en matière de logement, a précisé qu’elle comptait centrer ses efforts aux Communes au cours des prochains mois sur l’accès aux logements sociaux, la lutte aux inégalités sociales et la protection de l’environnement.

Elle s’est dite particulièrement fière d’avoir traité 1400 dossiers citoyens, ainsi que d’avoir contribué à la relocalisation de l’organisme Dopamine et à l’ouverture du refuge de l’organisme Carrefour d’alimentation et de partage Saint-Barnabé.