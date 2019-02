GIRARD, Monique

née Sabourin



De Mirabel, le 18 février 2019, à l'âge de 70 ans, est décédée Mme Monique Sabourin, épouse de M. Mario Girard.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Mélanie (Marc) et Jonathan (Chantale), ses petits-enfants Tristan, Thalie et Loriane, ses frère, ses soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, plusieurs neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 24 février de 14h à 17h auSAINT-AUGUSTIN, MIRABEL450-473-5934Une liturgie de la Parole sera célébrée ce même jour à 17h au salon du complexe.