De simples galettes vous allez me dire, ohhh non, ce sont « THE » galettes! ;)

Le même bon goût que celles qu’on nous servait à la cafétéria de l’école avec une touche d’érable!

Elles sont simples à réaliser, vraiment délicieuses et nous rendent même un peu nostalgiques!

Galettes à l’avoine et sirop d’érable comme à l’école

INGRÉDIENTS (pour une quinzaine de galettes)

Photo courtoisie

2 1/2 tasses de flocons d’avoine

2/3 tasse de farine

1 c. à thé de bicarbonate de soude

1 tasse de cassonade

1/4 tasse de sucre

1/4 tasse de sirop d’érable

1 c. à thé de vanille

1 œuf

3/4 tasse de beurre, fondu

PRÉPARATION