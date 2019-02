Je sors, je reste

Coup de cœur

DANSE : Le Lac des cygnes

Les Grands Ballets Canadiens accueillent avec enthousiasme le spectacle majestueux Le Lac des cygnes présenté par Le Ballet national de Pologne. Le spectateur pourra revivre ce grand ballet classique de Tchaïkovski, qui nous emporte à la Cour impériale avec le tsar russe Alexandre III, qui désirait distraire son fils Nicolas de son premier amour, la princesse Alix de Hesse, en le jetant dans les bras de la ballerine polonaise Mathilde Kschessinska. Le triangle amoureux fait perdre la tête au prince héritier, maintenant amoureux de Mathilde. Tutus blancs et magie sont au rendez-vous. * Ce soir à 20h à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts, 175 rue Sainte-Catherine Ouest

Je sors

ÉVÉNEMENT

Soirée bénéfice au profit d’Amnistie internationale

Le relationniste et attaché de presse Felipe Del Pozo profite de la journée de ses 50 ans et de ses 30 ans de carrière pour organiser une soirée bénéfice au profit d’Amnistie internationale. Plusieurs personnalités publiques se joindront à lui pour la bonne cause telles que Jonas, Simon Morin, Virgine Coossa, Geneviève Borne et d’autres. Le grand public est donc invité à trinquer au Rosewood, qui versera 5% des recettes du bar à Amnistie internationale. *Ce soir à 18h au Rosewood, 60 Rue Saint-Jacques

GASTRONOMIE

La Côte-Nord en vedette à Montréal en Lumière

C’est aujourd’hui que les festivités gastronomiques de la 20e édition du festival Montréal en Lumière débutent et la région de la Côte-Nord débarque dans la métropole pour partager son savoir-faire culinaire. En effet, la Maison du Festival se transformera en véritable Quartier gourmand où cinq entreprises de la Côte-Nord présenteront leurs spécialités. Parmi elles, on comptera sur la présence de la Poissonnerie Blanc-Sablon, Trésors des Bois, Ferme Manicouagan, Ferme maricole Pumer et les Saveurs Boréales. *Ce soir à 17h à la Maison du Festival, 305 rue Sainte-Catherine Ouest

CONFÉRENCE

Leçon de cinéma avec Brigitte Poupart

L’artiste entière Brigitte Poupart se dévoile. Dans le cadre des Rendez-vous Québec Cinéma, elle partage son parcours d’actrice qui a brûlé les planches des théâtres montréalais et internationaux et qui a crevé le grand écran avec ses diverses performances dans les films Les salopes ou le sucre naturel de la peau, Les affamés, Monsieur Lazhar et d’autres. L’artiste multidisciplinaire a même entrepris une carrière de metteur en scène avec de grands noms en musique comme Mister Vallaire et Patrick Watson. * Ce soir à 19h30 à la Cinémathèque québécoise, 335 De Maisonneuve Est

LANCEMENT

Mehdi Cayenne

C’est ce soir que l’auteur-interprète-compositeur Mehdi Cayenne lance son nouvel et quatrième album Radio Batata. Ce showman extravagant et coloré nous présente de nouvelles pièces inspirées de thèmes divers comme la masculinité toxique, du désir de se conformer ou encore de la culture de l’impunité. Cet opus aux rythmes pop et modernes se mêle aux sonorités du punk, hip hop, rock et funk. * Ce soir à 20h au Ministère, 4521 boulevard Saint-Laurent

CONCERT

Quatuor Nevermind

Pour la toute première fois, le quatuor français Nevermind donnera son tout premier concert à Montréal en collaboration avec Pro Musica. Les quatre jeunes musiciens et amis se sont réunis pour leur amour de la musique classique, passant par le jazz et d’autres influences traditionnelles. Ce concert sera d’ailleurs dédié à la claveciniste française Blandine Verlet, décédée le 30 décembre dernier. *Ce soir à 20h à la Salle Pierre-Mercure, 300 De Maisonneuve Ouest

Je reste

WEB

Le Monstre

Inspiré du véritable récit de violence conjugale de la comédienne Ingrid Falaise, la série-web Le Monstre prend finalement vie dans votre petit écran. L’histoire raconte la descente aux enfers de la jeune Sophie, interprétée par Rose-Marie Perreault, qui rencontre et tombe follement amoureuse d’un étranger, dont elle ignorait ses côtés sombres. *Disponible aujourd’hui sur Ici.tou.tv

LIVRE

Distorsion

Après leur fort succès en baladodiffusion, la série Distorsion se transforme en un recueil de nouvelles, où 13 récits étranges de l’ère numérique sont racontés. Des crimes, au kidnapping, passant par la cyberintimidation aux légendes urbaines, ces 13 histoires ont enflammé le web et garderont certainement en haleine les lecteurs. Ici, la réalité dépasse la fiction. *Sorti le 20 février

ROMAN

De si bons amis

Dans ce thriller où se mêle l’amitié et la trahison, les personnages d’Ava et Swift Havilland forment un couple de philanthropes fortunés qui donnent un coup de main à la mère monoparentale Helen McCabe. Celle-ci enchaîne de petits boulots de serveuse et tente de régler ses problèmes d’alcoolisme. N’ayant plus la garde complète de son fils, Olivier, elle fait tout pour retrouver une vie normale...jusqu’au jour où un accident grave survient, impliquant son fils et les Havilland. *Sorti 18 février