Je sors, je reste

Week-end 22 au 24 février 2019

Coup de cœur

CONFÉRENCE : Festival Fondu au noir

Photo courtoisie

Pour terminer en beauté le Mois de l’histoire des Noirs, La Fondation Fabienne Colas, vous invite au Festival Fondu au Noir, où cinq conférences inspirantes sous le thème de Leaders Noirs, créateurs de richesses - Black Wealth Matters, prendront place à la Grande Bibliothèque. D’ailleurs, la très honorable Michaëlle Jean, ancienne Gouverneure générale du Canada et troisième Secrétaire générale de la Francophonie, offrira en primeur une conférence à cœur ouvert en toute intimité. La conférence sera d’ailleurs animée par Fabienne Colas, la présidente-fondatrice du Festival. * Demain à partir de 13h à la Grande Bibliothèque, 475 De Maisonneuve Est

Je sors

THÉÂTRE

Je suis William

Photo courtoisie

Imaginez si le grand William Shakespeare avait une sœur! C’est ce qu’ont imaginé les créateurs du Théâtre Le Clou qui lui ont inventé une jeunesse, où à la fin du 16e siècle en Angleterre, William découvre le talent exceptionnel de sa sœur jumelle Margareth. Toutefois, les femmes de l’époque n’ont ni le droit de jouer au théâtre, ni le droit de lire ou écrire. Dans cette fiction historique, que décidera le légendaire dramaturge : faire rayonner les mots de sa frangine ou taire son talent pour la protéger? *Ce soir à 19h et dimanche à 15h à la Maison Théâtre, 245 Rue Ontario Est

CONCERT

Debbie Lynch-White - Elle était une fois

Photo courtoisie

Depuis la série Unité 9, la comédienne Debbie Lynch-White a fait du chemin. Dans le film La Bolduc, elle nous fait découvrir ses talents de chanteuse. C’est aujourd’hui qu’elle se dévoile comme talentueuse interprète dans le spectacle, Elle était une fois, où elle explore plusieurs chansons qui ont marqué sa vie. De Clémence Desrochers à Édith Piaf passant par Adèle et les Spice Girls, le registre est diversifié! *Ce soir à 19h au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts, 175 rue Sainte-Catherine Ouest

ÉVÉNEMENT

Événement-bénéfice Côté Cœur

Photo courtoisie

L’événement-bénéfice Côté Cœur réunira ce soir plus de 375 jeunes issus des milieux de la culture et des affaires, afin de permettre aux jeunes élèves d’assister à des pièces de théâtre. L’organisation Jeunes Premiers du TNM vise également à former une relève d’amateurs de théâtre et de philanthropes culturels. De nombreux artistes participeront à cette soirée, dont les ambassadeurs Rachel Graton et Mickael Gouin. * Ce soir à 21h30 au Théâtre du Nouveau Monde, 84 rue Sainte-Catherine Ouest

EN VILLE

Montréal Joue

Photo courtoisie

Le festival Montréal joue, organisé par les Bibliothèques de Montréal, est de retour du pour une septième édition, débutant demain, jusqu’au 10 mars prochain. À la programmation, plus de 300 activités ludiques pour toute la famille sont prévus dans les 45 bibliothèque de Montréal et divers lieux ludiques : jeux vidéo, jeux de société et jeux de rôle. Plusieurs activités sont gratuites et permettront aux jeunes et moins jeunes de s’initier dans un monde créatif et éducatif. *Demain à partir de 12h à la Grande Bibliothèque, 475 De Maisonneuve Est

ÉVÉNEMENT

Salon du vélo de Montréal

Photo courtoisie

Êtes-vous un cycliste aguerri? Si oui, le Salon du vélo de Montréal est l’événement à ne pas manquer ce week-end. Il s’agit du salon le plus important au Québec consacré au cyclotourisme avec 250 exposants, des conférenciers, des lancements et plusieurs nouveautés telles que les vélos électriques. *Aujourd’hui à partir de 12h et demain et dimanche à partir de 10h à la Place Bonaventure, 800 rue de la Gauchetière Ouest

Je reste

ALBUM

Multicolore

Photo courtoisie

La chanteuse Marie-Ève Roy lance son deuxième album solo intitulé Multicolore. L’ex-membre des Vulgaires Machins nous initie dans son univers musical avec ses textes sensibles. Ses histoires de vies et des mélodies accrocheuses pop, tout en étant douces, nous donnent le goût de chanter. Sa voix enveloppante nous transporte en quelque part sur la plage ou encore sur un road trip, avec les titres Beach House et The XX. Elle lancera son album à La Chapelle ce soir. *Sorti le 22 février

ROMAN

Âpre Cœur de Jenny Zhang

Photo courtoisie

New York. Elles sont quatre. Elles s’appellent Christina, Lucy, Frangie et Annie. Elles sont d’origine chinoise et leurs parents font tout pour leur offrir une vie meilleure. Entre l’amour marginal de leurs parents, les obligations et la pauvreté, ces gamines racontent leur enfance, qui nous font voir un autre côté de l’immigration. *Sorti le 4 février

TÉLÉ

91e Cérémonie des Oscars

Photo courtoisie

C’est en direct à Los Angeles que se déroulera la prestigieuse cérémonie des Oscars. Alors qu’il n’y aura plus d’animateur (après la démission de l’humoriste Kevin Hart), plusieurs numéros époustouflants sont prévus entre la remise des trophées. Voici les nominations pour la catégorie des meilleurs films : Panthère Noire, Opération infiltration, Le livre de Green, Une étoile est née, La favorite, Roma, Bohemian Rhapsody et Vice. *Dimanche soir à 20h à ABC