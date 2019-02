Je suis vert

Les murs intérieurs de mon bureau et le dessus de mon pupitre sont vert forêt.

C’est très joli, mais aussi très sournois pour un oiseau nouveau dans le coin volant sans trop d’attention. Environ une fois par année, il y en a un qui, croyant poursuivre dans une nouvelle verdure, fonce dans ma grande fenêtre centrale.

Pas assez fort pour se tuer, mais il tombe au sol et il repart avec un sérieux mal de tête. Moi, à chaque occasion, je sursaute et lève de ma chaise parce que cette pièce bien isolée qui est aussi un studio d’enregistrement est habituellement on ne peut plus silencieuse.

Hier, oups, un nouveau client. Un écureuil gris, gras comme un voleur, curieux comme un p’tit vieux se présente sur le cadrage de la fenêtre et me regarde droit dans les yeux. Le pire, c’est que je le connais très bien.

Tous les jours, il marche sur ma clôture arrière ou sur le gros fil d’Hydro rendant presque folle Kloé ma chienne à qui j’ai expliqué mille fois qu’elle ne serait jamais capable de l’attraper.

J’ignorais qu’il n’y a pas d’écureuils en Australie, mais ce que je sais, c’est qu’il y a une importante et inquiétante surpopulation en Europe, à un tel point que certains restaurants de Grande-Bretagne le proposent en croquettes, en ragoût ou en lasagne. L’écureuil roux, lui, est protégé, mais le gris, on veut sa peau. Tantôt, je vais découper ma colonne et la coller dans la fenêtre de mon bureau. Il ne la trouvera pas drôle. Un de ses repas préférés est les gaines de fils électriques de maison et de voiture.

Se regardant dans le miroir, un bébé se dit : « C’est peut-être vous qui décidez quand je dois me coucher, mais c’est moi qui décide quand vous allez vous lever. »

Disons que le secret professionnel qui tient l’ex-ministre Jody Wilson-Raybould au silence, on a de la misère à Lavalin celui-là.

« Y est où le maudit zipper après ça ? J’ai comme une urgence, moi, là ! » (Le nouveau Bonhomme Carnaval)

C’est quand on joue du piano qu’on réalise clavier belle.

Février n’a que 28 jours et c’est déjà trop.

