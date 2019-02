Le CN a organisé une soirée-bénéfice au profit de la Fondation Hockey Canada qui a permis de récolter la somme de 25 000 $. La mission de la Fondation Hockey Canada est de préserver, nourrir et renforcer les liens entre la population canadienne et le hockey.

Photo courtoisie, Robert Laflamme

La FHC travaille de pair avec l’équipe de Hockey Canada. Le président d’honneur de l’événement, Sean Finn, du CN, est en compagnie de Douglas Goss, président du C.A. de la Fondation Hockey Canada, Danièle Sauvageau, médaillée olympique hockey et Tom Renney, Hockey Canada.

Photo courtoisie, Robert Laflamme

Le maire de Saint-Lambert et ancien joueur de hockey junior, Pierre Brodeur, est en compagnie du commissaire de la LHJMQ, Gilles Courteau, Michel Tremblay, Cogeco Média, et Robert Turcotte, RDS.

Photo courtoisie, Robert Laflamme

Benoit Godmaire, CGI, et Michael Foster, CN sont entourés d’anciens joueurs du Canadien qui ont remporté la Coupe Stanley : Yvon Lambert, Réjean Houle et Pierre Bouchard.

Photo courtoisie, Robert Laflamme

FHC a élaboré un plan d’avenir pour veiller à ce que le hockey demeure un élément fort et primordial au Canada. Sandy Robidoux, HMRPP, est en compagnie de Tony Loffreda, RBC Banque Royale, Me Michel Brunet, Menick, le barbier des sportifs, et Hadrien Parizeau, de la Ville de Montréal.

Photo courtoisie, Robert Laflamme

La FHC met les dons au service du hockey canadien. Catherine Frémont, du CN, Marjorie Heide, FHC, et Anne Baudouin-Lalonde, du CN, sont entourées de Richard Finn et Étienne Crévier.

Photo courtoisie, Robert Laflamme

Claude-Éric Gagné est en compagnie de Michèle Lortie, Catherine Morfopos, Danièle Sauvageau, Nicole Bélanger et Réjean Houle.