La population jalouse des riches

La richesse est naturelle et voulue par Dieu

Les économistes pragmatiques et lucides n’ont de cesse de nous le répéter : l’enrichissement outrancier de certains découle de lois absolument naturelles auxquelles il faut se soumettre, quitte à perturber et à polluer la nature économique. C’est ça qui est ça que dit le poète. Et il y a aussi les évangélistes américains et brésiliens, eux-mêmes très riches, qui ne cessent de le redire à leurs brebis lors de leurs sermons : c’est Dieu qui a voulu que vous soyez riche ou pauvre. Il y a rien à faire! Vous ne voulez toujours pas vous attaquer aux lois divines et aux lois de la nature?

Ainsi, les élus font tellement plaisir à Dieu et à la nature en adoptant des politiques économiques et fiscales (incorporation, options d’achat d’actions, gains en capitaux, droits successoraux, baisses d’impôts et de taxes... scolaires, paradis fiscaux, etc.) qui aident les nantis à le devenir davantage et à accroître les inégalités économiques. Ils se comportent ainsi comme des écologistes économiques et des représentants de Dieu. Il faut les remercier pour leur foi profonde et leur respect des lois naturelles du marché.

Tout va pour le mieux, madame la Marquise

Il est réconfortant que l’ordre naturel établi soit respecté, comme dans : « Le “1 %” possède 82 % de la richesse mondiale » (Le Journal de Montréal, 22 janvier 2018). 82 % de la richesse mondiale, c’est pas beaucoup, mais c’est mieux que rien que dit la sœur du poète (cette poésie partagée est une histoire de famille. De la poésie prolétarienne s’entend, pas de la poésie surréaliste française que personne ne comprend, sauf peut-être Richard Desjardins).

Le Canada et le Québec, des modèles de respect

Tout va merveilleusement bien dans notre plusssss meilleur pays du monde, comme le disait Jean Chrétien. Ainsi, en 2014, l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) concluait que : « Écart de revenu : le Canada parmi les pires » (La Presse, 1er mai 2014). Parmi les pires ou parmi les meilleurs, ça dépend du point de vue. Ainsi, selon l’OCDE, le 1 % des plus riches ont accaparé 37 % de la croissance du revenu enregistré entre 1981 et 2012. Parallèlement, les revenus des ménages les plus pauvres n’ont pas suivi la cadence de la croissance des revenus. Bravo! Une chance que la plèbe n’a pas suivi la cadence sinon ils auraient ralenti l’accroissement d’enrichissement de la classe dominante, ce qui aurait pu s’apparenter à du vol.

Hourra : la tendance se maintient

Vous vous demandez ce qui s’est passé depuis 2012, année de la sortie de l’étude de l’OCDE? Alors j’ai d’autres bonnes nouvelles pour vous et l’espoir est bon que ça continuera ainsi. Même Statistique Canada nous signale que les contribuables canadiens au revenu le plus élevé ont vu leur part du gâteau augmenter en 2015 : « Les Canadiens les plus riches continuent de s’enrichir » (Le Devoir, 16 novembre 2017). C’est sûr, il va toujours en avoir qui vont chialer au lieu de se réjouir pour nos créateurs de richesse.

Une bonne nouvelle n’attend pas l’autre. Ainsi, en 2018, le Centre canadien de politique alternative (CCPA) concluait que : « L’écart de richesse grandit au Canada » (Le Journal de Montréal, 31 août 2018). Que personne n’aille tout bousiller en suggérant d’augmenter le salaire minimum à 15 $ l’heure ou à couper dans les vaches fiscales sacrées réservées aux Crésus, aux baronets et aux sultans. Non, pour poursuivre dans cette superbe lancée de l’accaparement de la richesse par une minorité supérieure, il faut faire venir plus de travailleurs étrangers, temporaires ou permanents, en faisant croire à une pénurie de main-d’œuvre; en favorisant la sous-traitance des travailleurs ordinaires, comme l’a fait récemment Aéroports de Montréal (ADM) et en facilitant les lock-out comme l’a fait il y a plus d’un an (et ça dure encore) l’aluminerie ABI au Québec, propriété de la transnationale Alcoa.

Vous en voulez une autre « buena noticia »? Ce que je suis rendu positif en 2019. Je me sens pousser des ailes : « Les fonctionnaires (du Québec) ont vu leur salaire moyen grimper de 4.4 pour cent en dix ans » (La Presse Canadienne, 3 août 2016). C’est beaucoup et même peut-être trop selon moi. Voilà pourquoi, en chœur, les ex-pitbulls libéraux avaient supplié aux commis d’État ordinaires (pas les médecins et autres professionnels) qui ont le cœur à la bonne place : « Soyez raisonnables, dit Charest aux employés (mais pas tous) de l’État ». Et pensant comme son maître idéologique : « Soyez raisonnables, dit Coiteux (Martin de son prénom) aux syndiqués de l’État » (Le Devoir, 6 mars 2015). Les grands esprits se rencontrent, n’est-ce pas?

Conseils de preachers

Il faut arrêter de faire vos jaloux et vos frustrés. L’ex-ministre économique libéral vous l’avait bien dit : « Selon le ministre Clément Gignac (un autre banquier) les Québécois doivent surmonter leur malaise face aux riches » (La Presse, 16 avril 2011). Il faut les aimer que je vous dis, comme il faut aimer nos fleurons et nos joyaux tels que Bombardier et SNC-Lavalin. Moi en tout cas je suis en amour et c’est même plus, c’est de la passion.

Et comme l’avaient souligné brillamment les deux lucides économistes universitaires Marcel Boyer et Claude Montmarquette, des adeptes de l’État minimum : « La compétence, ça se paie! L’excellence et la performance coûtent cher parce qu’elles ont une grande valeur (que n’ont malheureusement pas et n’auront jamais les roturiers) » (La Presse, 31 mars 2009). C’est encore lui, Marcel Boyer, qui, en 2008, encore dans La Presse, avait dit : « Des inégalités économiques temporaires. Dans une phase de création accélérée de richesses, la distribution devient temporairement plus inégalitaire avant de redevenir plus égalitaire ». 2019, donc 11 ans plus tard au Québec, les inégalités économiques « temporaires » s’accroissent toujours. Il faut être patients, ça va venir, mais il ne faut surtout pas que l’État intervienne. Il faut laisser les lois naturelles du marché faire leur œuvre bienfaisante. Et puis, peut-être que les inégalités économiques ne sont qu’une vue de l’esprit comme l’a si bien dit le professeur de finance Pierre Chaigneau des HEC : « Picketty (grand économiste français de renommée internationale) ou l’illusion des inégalités » (Le Devoir, 18 juillet 2014). Quoiqu’en disent l’OCDE, l’ONU et le FMI, les inégalités ne sont qu’un mirage. On vit dans un monde égalitaire. Peut-être même trop selon moi. L’éminent prof des HEC a de la graine de l’avocat de Donald Trump, Rudy Giulani, qui a dit : « La vérité n’est pas la vérité » (Le Journal de Montréal, 21 août 2018).