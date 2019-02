La privatisation des aéroports est une mauvaise idée, selon une nouvelle étude

La privatisation des huit principaux aéroports du Canada «n'aurait aucun avantage notable sur le plan de la productivité», selon une étude de HEC Montréal, dévoilée jeudi matin.

Par conséquent, l’auteur de l’étude Jacques Roy estime que le fédéral doit demeurer propriétaire de ces aéroports. Le gouvernement Trudeau avait flirté avec cette idée pour renflouer les finances publiques avant de l’écarter l’an dernier.

«Les aéroports sont des infrastructures stratégiques pour un pays de la taille du Canada, et j'estime qu'il serait préférable que le gouvernement fédéral en demeure le propriétaire, a affirmé le professeur titulaire à HEC Montréal par communiqué. Ceci étant dit, un tel état des faits ne devrait pas justifier le statu quo. À court terme, il serait notamment judicieux de revoir les mécanismes de réglementation et de contrôle afin d'assurer la pérennité et la compétitivité des aéroports canadiens dans le respect des intérêts des usagers et des collectivités. L'Australie propose à mon avis un modèle intéressant, les principaux aéroports de ce pays sont assujettis à un organisme de surveillance des prix et des niveaux de service offert.»

Pas mieux lorsque privé

Pour conclure que les aéroports privés ne sont pas plus performants que ceux détenus par l’État, le chercheur a comparé la performance de 206 aéroports et de 24 groupes aéroportuaires en se fiant aux données de l'Air Transport Research Society.

«On remarque que les aéroports détenus par le secteur public présentent des indices de productivité comparables à ceux gérés - en partie ou en totalité - par des intérêts privés. Au regard de ces résultats, on peut difficilement affirmer que la gouvernance du secteur privé contribuerait à une meilleure productivité, d'autant plus que ce sont souvent les aéroports plus performants qui sont privatisés», a affirmé Jacques Roy.

Il note qu’obtenir du financement à des conditions à meilleur coût est plus difficile pour des aéroports privés à but lucratif. Au Canada, les aéroports ont ainsi pu investir 20 milliards $ au cours des 20 dernières années à des conditions de financement «relativement avantageuses», a souligné le professeur de HEC.

De manière générale, les compagnies aériennes ne sont pas chaudes à l’idée d’une privatisation des aéroports, car elles craignent une hausse des frais pour les usagers.