La vitesse, toujours la vitesse

Tout au long de la soirée, le Canadien a semé les joueurs des Flyers. En forçant les défenseurs adverses à reculer rapidement, les attaquants montréalais ont pu prendre facilement contrôle du territoire adverse aussitôt qu’ils franchissaient la ligne bleue.

Jamais les visiteurs n’ont été dans le coup.

« Patiner, c’est la clé du succès. Quand on patine, on bouge bien la rondelle, on obtient des occasions de marquer, nos replis défensifs sont efficaces », a énuméré Claude Julien.

Pour la deuxième fois de suite, les Montréalais ont ouvert la marque dans les premiers instants de la rencontre. Mardi, Max Domi avait mis 81 secondes pour inscrire le premier but du match. Jeudi, Brendan Gallagher a fait bouger les cordages après seulement 58 secondes.

« On joue avec de la vitesse, a répété Julien. Quand une équipe n’est pas prête, elle se fait prendre à contre-pied. On veut toujours connaître un bon départ et on espère toujours prendre les devants. »

L’identité recherchée

Depuis le début de la saison, l’entraîneur du Canadien ne jure, justement, que par la vitesse. D’ailleurs, c’est l’identité que Marc Bergevin et lui tentent de donner à cette formation depuis son entrée en poste.

En passant, malgré de grandes difficultés en supériorité numérique, le Tricolore a déjà connu 15 matchs d’au moins cinq buts depuis le début de la campagne.

« Il n’y a rien de plus difficile à contrer que la vitesse. Les gars patinent à fond de train pour revenir dans notre territoire et le jeu de transition se fait rapidement. Ça nous a grandement aidés cette saison », a déclaré le Franco-Ontarien.

Une fois de plus, cette rapidité pourrait lui être grandement utile demain. Le Canadien accuse seulement trois points de retard sur les Maple Leafs, ses prochains adversaires.