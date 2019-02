Le président de Nintendo of America Reggie Fils-Aime prend sa retraite

Énorme nouvelle dans le monde du gaming: après plus de 15 belles années en tant que président de Nintendo of America, Reggie Fils-Aime prendra sa retraite.

Le charmant président de Nintendo of America prendra sa retraite officiellement le 15 avril, a-t-on appris via BusinessWire. Il sera remplacé par nul autre que Doug Bowser. Non, ce n’est pas du tout une blague. Bowser est responsable des ventes et du marketing chez Nintendo of America.

Même si on est triste de voir Reggie quitter, son remplacement par Bowser est un peu magique.

«Une partie de mon coeur appartiendra à Nintendo à tout jamais», a-t-il déclaré dans un communiqué. «C’est une partie remplie de gratitude - pour les personnes talentueuses avec lesquelles j’ai travaillé, pour avoir eu l’occasion de représenter une si merveilleuse marque et, surtout, pour avoir fait partie de la communauté de joueurs la plus positive et durable au monde».

Voici une vidéo avec son touchant message:

La vidéo est un parfait exemple des raisons pour lesquelles Reggie nous manquera.