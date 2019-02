Les coups de cœur de Mathieu Cyr

L’année 2019 est une année chargée pour l’humoriste Mathieu Cyr. En plus d’avoir présenté Le chaînon manquant, son premier one-man-show, en janvier dernier, il est aussi à la barre de l’émission Infiltration, cet hiver. De plus, avec ses 200 000 abonnés sur les réseaux sociaux, il a lancé une baladodiffusion sur sa chaîne YouTube intitulée L’Odyssée. L’amoureux des sports extrêmes nous fait donc découvrir ses adresses préférées en périphérie de la ville et à Montréal.

Le restaurant préféré ?

Photo d’archives, Ben Pelosse

Le Montréal Plaza sur la Plaza St-­Hubert. La bouffe est excellente et le chef est ­vraiment talentueux. J’ai découvert ce restaurant parce que le réalisateur de l’émission Infiltration s’y trouve toujours pour manger une bouchée et lorsqu’il m’a invité, j’ai vraiment tripé ! L’ambiance te donne le goût de rester toute la soirée ou même juste d’y aller pour prendre un verre.

L’endroit où prendre un verre ?

Le Nacho Libre sur Beaubien, situé dans Rosemont. Il y a des jeux vidéo, des balançoires et le staff est vraiment cool. Il y a une sélection de cocktails qui est bonne, sans être trop chère. J’aime l’ambiance où il n’y a pas trop de chichi, car c’est bien rare que quelqu’un te donne une attitude de bad boy en jouant à Mario Bros !

L’activité préférée ?

Je fais du trapèze volant à Cirko à Belœil. C’est cool, car c’est une activité que tu peux faire en couple. J’aimerais éventuellement le faire avec ma blonde et l’attraper dans mes bras d’un trapèze à un autre, mais je viens tout juste de commencer ! Cela fait une ­activité romantique ! Je fais également du snowboard, du vélo de montagne et je vais régulièrement au gym.

Une adresse secrète à ­découvrir ?

Photo tirée de Facebook, restaurant la Rabastalière

J’habite Saint-Bruno et il y a plein de bons restos dans le coin et l’un de mes préférés est La Rabastalière. Ce qui est important pour moi, c’est de me sentir comme chez moi à un endroit et pour moi, le service en fait partie. Les proprios sont vraiment cool et la nourriture est excellente. On y trouve les meilleures huîtres au monde, qui proviennent des Îles-de-la-Madeleine.

L’événement culturel le plus couru ?

Photo d’archives, Fanny Arnaud

Le Festival Le Mile Ex End. J’ai trouvé que le concept était génial. Offrir des shows d’humour accessibles à tous, avec une variété incroyable, c’est innovant. Il y a des camions de bouffe de rue qui participent aussi à l’événement. Il y a deux ou trois scènes, sur lesquelles on se donne en spectacle et le feeling du stage était vraiment incroyable. Sinon, je dois nommer le Beachclub. J’y suis allé l’été dernier voir Sean Paul et je me suis tellement amusé. Lorsque t’es nouveau parent comme moi, tu peux boire à midi et à six heures t’es couché ! Je trouve qu’il faut laisser tomber les préjugés du Beachclub, car Olivier Primeau a fait du bon boulot. Je me tenais là, il y a une dizaine d’années pour le wakeboard et ça ne ressemble plus du tout à ce que c’était.

Photo tirée de Facebook, Mile Ex End Rigole

Si j’étais maire de ­Montréal, je... ?

Je déménagerais ! Sans blague, je transformerais le Stade olympique en un gros camping tropical intérieur quatre saisons. On y mettrait des palmiers. Au lieu d’aller dans le Sud, tu vas au Stade : un mixte du Beachclub et de camping !