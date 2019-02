Lignes Deux-Montagnes/Mascouche: nouvelle baisse de services à cause du REM

Départs annulés ou déplacés, temps de trajet augmentés; voilà ce qui attend les clients des lignes de train de banlieue Deux-Montagnes et Mascouche dès le 25 mars, a annoncé exo jeudi.

Les travaux de construction du Réseau express métropolitain (REM) s’intensifieront dans le tunnel Mont-Royal dès cet été, forçant les trains à opérer en voie simple sur un plus long segment, entraînant ces modifications d’horaire.

Il s’agit de désagréments supplémentaires pour les clients d’exo, qui attendent depuis plusieurs mois les mesures d’atténuation prévues pour pallier l’arrêt de ces deux lignes de train en 2020.

Changements

Sur la ligne Deux-Montagnes, les temps de parcours d’un bout à l’autre de la ligne augmenteront en moyenne de 5 minutes, et leur nouvelle heure de départ pourra varier de 0 à 37 minutes par rapport à l’heure actuelle. Un départ dans chaque sens sera retiré le vendredi soir, et il y aura un train de moins en direction du centre-ville en après-midi du lundi au vendredi.

Sur la ligne Mascouche, le temps de parcours moyen sera également allongé de 5 minutes, et les départs pourront être décalés de 5 minutes maximum par rapport à l’horaire actuel.

Exo invite ses clients à consulter le plus rapidement possible les nouveaux horaires, et à planifier leurs déplacements avec l’application Chrono. Le transporteur ajoutera aussi un départ et en déplacera un sur sa ligne 400, un autobus express qui relie les gares Deux-Montagnes et Grand-Moulin à la station Montmorency.

Quai partagé

Les travaux entraîneront aussi la fermeture des quais Est et Ouest des gares Canora et Mont-Royal jusqu’à la mise en opération du REM.

Un quai temporaire sera construit entre les gares actuelles pour permettre l’accès aux lignes Deux-Montagnes et Mascouche à partir de ces gares. Celui-ci sera situé à moins de 5 minutes à pied des gares actuelles, et deux nouveaux accès seront construits pour y accéder, affirme exo.

Le tout devrait être mis en place lors de la fin de semaine du 18 au 20 mai, une date qui sera confirmée ultérieurement, précise exo.