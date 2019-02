L’Impromptu 2016 : Garrrrrrrrrrrochez-vous!!!

Du gamay qui n’a rien d’improvisé pour se préparer à une grande rasade de plaisir!

Provenant d’une appellation moins connue située au centre de la vallée de la Loire, les vins de Côtes-d’Auvergne se démarquent surtout par leurs vignes poussant sur des sols volcaniques. Ces derniers apportent une sorte de puissance et d’énergie dans le vin qu’il est difficile d’expliquer autre que par la dégustation. Élaboré par les vignerons de la cave coopérative des Vignobles Saint-Verny, on sent qu’il y a beaucoup d’attention portée au travail de la vigne. Il en résulte un gamay impressionnant tant au nez qu’en bouche. Des parfums précis et de bonne intensité rappelant la violette, la cerise confite, les herbes et surtout, ces tonalités de poivre que l’on retrouve souvent dans le pinot d’aunis, un autre cépage ligérien qui mérite votre attention. En bouche, la matière est nourrie, lissée et sapide avec des tanins très fins. L’ensemble montre un côté sauvage qui apporte une personnalité singulière au vin. Du bonheur en bouteille à boire à grandes lampées! Servir autour assez frais, de 14 degrés.

L'Impromptu 2016, Vignobles Saint-Verny, Côtes d'Auvergne, France

20,85 $ - Code SAQ 13343264 – 13 % - 1,8 g/l

★★★ $$

----------------------------

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.