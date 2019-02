Lunettes roses

Ça commence aujourd’hui, par ce week-end caressé par des températures qui se détachent de l’impitoyable, implacable et autoritaire hiver. Enfin les petits nananes vont apparaître et de plus en plus souvent.

On les mérite. Un peu comme si quelques jours de printemps avaient perdu leur chemin et venaient nous chuchoter que, finalement, ils ne sont pas cachés si loin.

Parce qu’après cette fin de semaine de douceurs, vous savez ce qui s’en vient ? On prend le mois de février au collet et on le fout à la porte.

Vous avez bien lu. Dans une semaine, on sera en mars et un petit peu plus d’une autre semaine plus tard on avancera l’heure. Mine de rien, on est en train de passer du beau côté.

Je sais que ça se joue sur la glace, mais, sur papier, n’oubliez pas qu’on sera au printemps dans moins d’un mois.

PAS DE FACILE

C’est mon 62e et je les ai bien observés. Il n’y a jamais d’hiver facile. Ils peuvent être différents, mais jamais décontractés. Pas au Québec en tout cas. Froid, neige, verglas, rafales, y a rien de trop relaxant là-dedans.

Neige blanche, glace noire, on conduit sur le gros nerf avant de camper dans des déneigements bizarroïdes.

Le tiers de la population tousse sa vie le long de grands ruisseaux d’antibiotiques.

Mais on passe au travers et, ce matin, je veux juste qu’on se donne une petite tape dans le dos. On ne voit pas encore la verdure au bout du tunnel, mais on a le droit de l’imaginer étant donné qu’il fait doux... mon minou. Vous êtes les plus forts.

VENDREDISMES

Chaque fois que Victor Mete lance, on dirait que quelqu’un tasse le filet.

Un jeune de Joliette roule ses « r » et les fume ensuite.

Les policiers ont réalisé que le col bleu était saoul quand ils ont vu qu’il était passé 16 h et qu’il travaillait toujours.

Cédrick m’écrit que Donald

Trump est un débile léger. Pourquoi léger ?

Un militaire américain va se coucher avec sa mitrailleuse et tire les couvertes.

À DEMAIN