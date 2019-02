Moins de neige que prévu, prudence sur les routes

Le système dépressionnaire qui a fait son entrée sur le sud du Québec, dans la nuit de mercredi à jeudi, va apporter moins de neige que prévu.

Alors qu’Environnement Canada prévoyait une accumulation entre 10 et 20 cm de neige, c’est finalement entre 5 et 10 cm qui vont tomber sur le sud de la province. Un faible risque de pluie verglaçante est toutefois prévu, au cours de la matinée sur certains secteurs, comme Gatineau.

À Montréal, la faible neige va cesser tôt jeudi matin. Le reste de la journée sera généralement nuageuse avec 30 % de probabilité d’averses de neige fondante dans l’après-midi. Côté températures, elles seront à la hausse, un maximum de 3 °C est prévu. La journée sera similaire à Québec, la neige pourrait continuer de tomber par endroits dans l’après-midi et le mercure affichera un maximum de -2 °C.

Les journées de vendredi et de samedi promettent d’être ensoleillées et agréables, le mercure se situera près du point de congélation.

Le prochain système devrait faire son apparition dans la nuit de samedi à dimanche, apportant un mélange de pluie et de neige.

Conditions routières difficiles

Par ailleurs, les conditions routières étaient difficiles, ce matin, dans la grande région métropolitaine.

Tôt en journée, la plupart du réseau routier autour de Montréal et de Laval allait d'enneigé à partiellement enneigé. Même chose pour la plupart des routes sur la Rive-Sud et pour les accès en provenance de l'est.

À 6h15, la circulation sur l'autoroute 20 en direction de Montréal était au ralenti depuis Saint-Mathieu-de-Beloeil. Pour l'autoroute 10, il fallait patienter depuis l'autoroute 35,